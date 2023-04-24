Геймеры очень ценят игры, которые позволяют им так или иначе проявить свои творческие способности, такие как Minecraft, Animal Crossing или The Sims.

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Полный функционал The Sims 4 удалось пустить в действие поклоннице мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны, ведь она в блестящем стиле воссоздала некоторые наиболее узнаваемые домики из известного мультсериала в игре.

К тому же, по словам геймерши, проект был завершен без использования каких-либо модификаций для Sims 4, что делает его еще более невероятным.

Автором творения является пользователь Reddit под ником SarahSweetsSims, которая и поделилась несколькими изображениями с фанатским сообществом игры на платформе.

Дома героев мультфильма в игре / Фото с Reddit

Среди зданий можно узнать дома Губки Боба, Сквидварда, Патрика и Сэнди Чикс. Однако в будущем энтузиастка планирует построить и другие знаковые локации типа бургерной Красти Крабс или ресторана Чам Бакет.

Поклонники обоих проектов по достоинству оценили работу SarahSweetsSims, а она в свою очередь пообещала выложить свои творения в открытый доступ в галерее The Sims 4 под своим ID Sarahsweets.