У той час як у цю пору року більшість людей зайняті справами, геймери отримують багато особливих подарунків під час святкового сезону.

Також цікаво PIN-UP FOUNDATION закупив для жителів Костянтинівки 22 тонни гуманітарної допомоги

Різдвяна ялинка з коробок від ігор

Численні ігри та сервіси святкують Різдво та інші свята в грудні та взимку, пропонуючи внутрішньоігрові бонуси, події та прикраси, якими можна дивуватися. Однак багатьом гравцям також подобається поєднувати своє хобі з відпочинком для себе, повертаючись у реальний світ.

Так, геймерка опублікувала своє творіння уповільненої зйомки на платформі обміну відео. Розташувавшись біля серії книжкових полиць із численними відеоіграми, вона почала складати їх по колу довкола себе, будуючи основу ялинки.

Тим часом на фоні грає All I want for Christmas is You Мерайї Кері. Загалом збірка зайняла 23 хвилини.

Шанувальники в коментарях, здається, задоволені цими зусиллями, і багато хто зовні висловив, наскільки вони вражені величезним розміром ігрової колекції геймерки.

Інших потішило розміщення Креша Бандикута на вершині ялинки. Деякі коментатори були дещо більш практичними, хвилюючись про те, як потім повертати всі ігри на місце.

Та геймерка цей момент продумала. Вона пояснила, що ігри здебільшого розташовані в тому порядку, з якого вони були розібрані, тож, імовірно, повернути їх в алфавітний порядок не буде великою проблемою.