Новий геймплей аркадного екшену Terminator 2D: No Fate захопив гравців

Reef Entertainment разом із британською студією Bitmap Bureau представили новий геймплейний трейлер аркадного екшен-платформера Terminator 2D: No Fate, створеного за мотивами культового бойовика "Термінатор 2: Судний день". Ця гра вже привернула увагу фанатів завдяки своєму олдскульному стилю та динамічному геймплею.

Terminator 2D: No Fate розширює події фільму "Термінатор 2: День суду", включаючи як знакові сцени з кінострічки, так і оригінальні епізоди, створені спеціально для гри, інформує 24 Канал з посиланням на IGN.

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Що відомо про гру?

Гравці зможуть взяти на себе ролі Сари Коннор і Термінатора T-800, щоб протистояти вбивці з рідкого металу T-1000 і зірвати плани Skynet щодо знищення людства. Крім того, у ролі Джона Коннора можна буде очолити Опір у майбутньому.

Чотирихвилинне геймплейне відео, опубліковане на YouTube-каналі IGN, демонструє Джона Коннора, який пробивається крізь ворожих роботів на першому рівні, розробленому для Terminator 2D: No Fate. У ролику показані здібності Джона, такі як перекиди, саморобні бомби та використання укриттів, а також кілька проміжних босів. Особливо вражає битва з величезним чотириногим роботом "Centurion", який не з’являвся в жодному з фільмів серії "Термінатор".

Трейлер Terminator 2D – дивіться відео:

Реакція спільноти

Користувачі в коментарях до відео висловили захоплення олдскульним стилем і геймплеєм Terminator 2D: No Fate, покладаючи великі надії на проєкт.

Ентузіазм свідчить про те, що гра може стати справжнім хітом серед шанувальників ретро-аркад і фанатів франшизи "Термінатор".

Дата релізу та платформи

Terminator 2D: No Fate вийде 5 вересня 2025 року на ПК (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S і Nintendo Switch. Розробники обіцяють адреналіновий геймплей, кінематографічний саундтрек, різноманітність режимів.

А тим часом довгоочікуваний System Shock 2: 25th Anniversary Remaster вийшов на Steam і відгуки дуже хороші. Ремастер містить оновлені катсцени, текстури, моделі персонажів і зброї, підтримку 4K, 144 fps, ультрашироких моніторів і користувацькі модифікації.