Розробники Warzone 2 внесли у гру зміну, якої геймери чекали майже 3 роки

Роками шанувальники Call of Duty: Warzone 2 скаржилися розробникам на неприємний недолік ігрового процесу, аж ось ті почули молитви гравців і внесли в проєкт важливу зміну.

Гарна підтримка гри – це не лише випуск своєчасних оновлень, але й уміння чути свою аудиторію, чого іноді бракує "великим" розробникам на кшталт Infinity Ward та Raven Software.

Важливо PIN-UP Ukraine перерахувала 1 мільйон гривень на благодійну ініціативу фестивалю Atlas

У сиквелі Call of Duty: Warzone студія ухвалила доволі суперечливе рішення – видалити можливість власноруч вирішувати, чи надягати, чи знімати протигаз у зоні дії смертельного газу.

Ця опція була важливим елементом тактики та надавала грі дрібку реалізму, однак її було усунуто.

Натомість персонаж гравця тепер автоматично надягає протигаз, потрапивши під дію смертельних речовин.

Нова особливість неабияк дратувала геймерів, адже ця анімація ставилась персонажем у пріоритет над усім: перезаряджанням зброї, подоланням якихось перешкод чи навіть відкриттям парашута.

Останнє часто призводило до того, що прямісінько в польоті з високої будівлі протеже гравця починав надягати протигаз і не встигав смикнути за кільце, закінчуючи матч у вигляді кривавої плями на землі.

У рамках оновлення Season 4 Reloaded розробники нарешті змінили цю деталь на вимогу спільноти.

Анімація протигаза, яка автоматично запускається, коли гравці перебувають у повітрі, буде перервана, якщо гравець вирішить витягнути свій парашут,

– йдеться в нотатках до патчу.

Геймери, звісно, хотіли, аби розробники гри повернули все так, як це було в першій частині Warzone. Але і така зміна суттєво покращить ігровий процес та застереже гравців від випадкових "поцілунків" з земною поверхнею.