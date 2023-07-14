Хорошая поддержка игры – это не только выпуск своевременных обновлений, но и умение слышать свою аудиторию, чего иногда не хватает "большим" разработчикам, вроде Infinity Ward и Raven Software.

Важно PIN-UP Ukraine перечислила 1 миллион гривен на благотворительную инициативу фестиваля Atlas

В сиквеле Call of Duty: Warzone, студия приняла довольно противоречивое решение – удалить возможность самостоятельно решать надевать и снимать противогаз в зоне действия смертельного газа.

Эта опция была важным элементом тактики и придавала игре щепотку реализма, однако была устранена.

Вместо этого персонаж игрока автоматически надевает противогаз, попав под действие смертельных веществ.

Новая особенность раздражала геймеров, ведь эта анимация ставилась персонажем в приоритет над всем: перезаряжанием оружия, преодолением каких-то препятствий или даже открытием парашюта.

Последнее часто приводило к тому, что прямо в полете с высокого здания протеже игрока начинал надевать противогаз и не успевал дернуть за кольцо, заканчивая матч в виде кровавого пятна на земле.

В рамках обновления Season 4 Reloaded, разработчики наконец-то изменили эту деталь по требованию сообщества.

Анимация противогаза, которая автоматически запускается, когда игроки находятся в воздухе, будет прервана, если игрок решит вытащить свой парашют, – говорится в заметках к патчу.

Геймеры, конечно, хотели, чтобы игроделы вернули все так, как это было в первой части Warzone, но и такое изменение существенно улучшит игровой процесс и предостережет игроков от случайных "поцелуев" с земной поверхностью.