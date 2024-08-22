На Gamescom 2024 показали новий геймплей S․T․A․L․K․E․R․ 2: Серце Чорнобиля

GSC Game World представила нову демоверсію свого довгоочікуваного постапокаліптичного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля на Gamescom 2024. Демонстрація, показана під час офіційної трансляції на Xbox, містила 14 хвилин свіжого геймплею, що дало змогу ближче познайомитися з захопливим і небезпечним світом, який гравці досліджуватимуть.

Під час трансляції голова GSC Game World, Євген Григорович, прокоментував ігровий процес, інформує Games 24. Відзнятий матеріал включав інтенсивні нічні перестрілки, напружену сутичку з мутантом-кровопивцею та сцени біля вогнища.

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Демонстрація також пролила світло на інтерфейс гри на консолі та систему модифікації зброї. Григорович вкотре наголосив, що однією з головних цілей при розробці S.T.A.L.K.E.R. 2 було надання гравцям максимальної свободи.

Це стосується можливості брати участь у жорстоких боях або досліджувати ігровий світ у власному темпі. Він зазначив, що значна частина контенту гри розкидана по відкритому світу, заохочуючи досліджувати його за межами конкретних локацій.

Демонстрація геймплею S.T.A.L.K.E.R. 2 на стрімі Xbox

Технічна оцінка і дата релізу

Демонстрація отримала позитивні відгуки від експертів індустрії, зокрема від представників Digital Foundry та The Verge, які високо оцінили гру. Слід зауважити, що на Xbox Series X гра працює зі швидкістю 60 кадрів на секунду та вражаючою якістю зображення.

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Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля перенесли на 20 листопада 2024 року. Гра буде доступна на ПК (через Steam, GOG, EGS та Microsoft Store), Xbox Series X, S та через Game Pass.