Во время трансляции глава GSC Game World, Евгений Григорович, прокомментировал игровой процесс, информирует Games 24. Отснятый материал включал интенсивные ночные перестрелки, напряженную схватку с мутантом-кровопийцей и сцены у костра.

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Демонстрация также пролила свет на интерфейс игры на консоли и систему модификации оружия. Григорович в очередной раз подчеркнул, что одной из главных целей при разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 было предоставление игрокам максимальной свободы.

Это касается возможности участвовать в жестоких боях или исследовать игровой мир в собственном темпе. Он отметил, что значительная часть контента игры разбросана по открытому миру, поощряя исследовать его за пределами конкретных локаций.

Демонстрация геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2 на стриме Xbox

Техническая оценка и дата релиза

Демонстрация получила положительные отзывы от экспертов индустрии, в частности от представителей Digital Foundry и The Verge, которые высоко оценили игру. Следует заметить, что на Xbox Series X игра работает со скоростью 60 кадров в секунду и впечатляющим качеством изображения.

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля перенесли на 20 ноября 2024 года. Игра будет доступна на ПК (через Steam, GOG, EGS и Microsoft Store), Xbox Series X, S и через Game Pass.