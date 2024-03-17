Цей порт принесе гравцям на ПК режисерське видання 2021 року, яке містить сюжетне та багатокористувацьке доповнення, а також багато інших особливостей. Портуванням Ghost of Tsushima на ПК займається Nixxes Software, власна студія Sony.

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Деталі

Хоча системні вимоги ще не оголошені, в анонсі блогу йдеться про деякі ексклюзивні функції для ПК, які будуть доступні в цьому релізі. Це підтримка надширокоформатних моніторів з роздільною здатністю 21:9, 32:9, 48:9 та контролер DualSense, що забезпечує тактильний зворотний зв'язок та адаптивні тригери.

Студія Nixxes також додає до проєкту майже всі відомі технології масштабування та генерації кадрів. Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 та Intel XeSS будуть доступні на старті, щоб допомогти збільшити частоту кадрів.

Генеральний директор Sucker Punch Брайан Флемінг так прокоментував перший реліз гри на платформі ПК: "Ми з гордістю повідомляємо, що наші друзі та партнери з Nixxes випускають Ghost of Tsushima на ПК! Для Sucker Punch це вперше — всі наші попередні роботи були консольними ексклюзивами, тому ми дуже раді цьому, і Nixxes – саме та команда, яка підійшла для цього проєкту. З ними на борту ми знали, що результати будуть просто приголомшливими! А тепер вибачте, я піду замовляти супернадширокий монітор!"

Дивіться трейлер Ghost of Tsushima: відео

Ось додаткові матеріали, які будуть включені в режисерську версію:

Розширення "Острів Ікі". У цьому сюжетному доповненні Джин відкриває для себе нові локації, персонажів і ворогів на таємничому острові. Острів Ікі — це дика, беззаконна земля рейдерів і злочинців. Джин повинен буде застосувати всі свої навички, щоб перемогти ворога і врятувати Ікі.

Легенди. Натхненна японськими народними казками та міфологією, ця кооперативна багатокористувацька гра складається з сюжетних місій для двох гравців та місій на виживання для чотирьох гравців, а також змагального режиму "Два проти двох". Виберіть один з чотирьох класів: Самурай, Ронін, Мисливець або Вбивця – і грайте з друзями або через мережевий матчмейкінг.

Режим Kurosawa. Чорно-біла гра з ефектом зернистості плівки, японським діалогом та англійськими субтитрами. Цей режим натхненний фільмами легендарного режисера Акіри Куросави.

Ghost of Tsushima Director's Cut вийде 16 травня у Steam та Epic Games Store.

Передзамовлення доступне вже зараз за ціною 59,99 долара.