Этот порт принесет игрокам на ПК режиссерское издание 2021 года, которое содержит сюжетное и многопользовательское дополнение, а также много других особенностей. Портированием Ghost of Tsushima на ПК занимается Nixxes Software, собственная студия Sony.

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Детали

Хотя системные требования еще не объявлены, в анонсе блога говорится о некоторых эксклюзивных функциях для ПК, которые будут доступны в этом релизе. Это поддержка сверхширокоформатных мониторов с разрешением 21:9, 32:9, 48:9 и контроллер DualSense, обеспечивающий тактильную обратную связь и адаптивные триггеры.

Студия Nixxes также добавляет в проект почти все известные технологии масштабирования и генерации кадров. Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS будут доступны на старте, чтобы помочь увеличить частоту кадров.

Генеральный директор Sucker Punch Брайан Флеминг так прокомментировал первый релиз игры на платформе ПК: "Мы с гордостью сообщаем, что наши друзья и партнеры из Nixxes выпускают Ghost of Tsushima на ПК! Для Sucker Punch это впервые — все наши предыдущие работы были консольными эксклюзивами, поэтому мы очень рады этому, и Nixxes – именно та команда, которая подошла для этого проекта. С ними на борту мы знали, что результаты будут просто потрясающими! А теперь извините, я пойду заказывать суперсверхширокий монитор!"

Смотрите трейлер Ghost of Tsushima: видео

Вот дополнительные материалы, которые будут включены в режиссерскую версию:

Расширение "Остров Ики". В этом сюжетном дополнении Джин открывает для себя новые локации, персонажей и врагов на таинственном острове. Остров Ики — это дикая, беззаконная земля рейдеров и преступников. Джин должен будет применить все свои навыки, чтобы победить врага и спасти Ики.

Легенды. Вдохновленная японскими народными сказками и мифологией, эта кооперативная многопользовательская игра состоит из сюжетных миссий для двух игроков и миссий на выживание для четырех игроков, а также соревновательного режима "Два против двух". Выберите один из четырех классов: Самурай, Ронин, Охотник или Убийца – и играйте с друзьями или через сетевой матчмейкинг.

Режим Kurosawa. Черно-белая игра с эффектом зернистости пленки, японским диалогом и английскими субтитрами. Этот режим вдохновлен фильмами легендарного режиссера Акиры Куросавы.

Ghost of Tsushima Director's Cut выйдет 16 мая в Steam и Epic Games Store.

Предзаказ доступен уже сейчас по цене 59,99 доллара.