Уже сьогодні має відбутися реліз оригінальної відеогри з назвою F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Тому ще вчора її розробники зняли ембарго на огляди, а в мережі одразу ж почали з'являтися перші оцінки цієї гри.

Детальніше про гру Кролик-кіборг кришить ворогів як моркву в трейлері запальної метроідванії F.I.S.T.

Варто розпочати з того, що реліз цього проєкту зараз відбудеться лише на консолі PlayStation, а на PC ця гра вийде згодом. Точної дати розробники поки не називали, хоча вже відомо, що придбати її можна буде в сервісі Steam. Тому перші огляди, які з'явилися в мережі, написані критиками, які грали у F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch на консолі PlayStation 5 (на PS4 всього один огляд).

Загалом критики тепло зустріли цей новий проєкт від шанхайської студії TiGames. Наприклад, на агрегаторі рецензій Metacritic у цієї відеогри зараз 81 бал зі 100 (15 оглядів), а на Opencritic її рекомендують одразу 80% критиків. Усі вони сходяться на думці, що нова гра точно має сподобатися всім шанувальникам метроідваній. Особливо вони відзначають брутальну бойову систему, продуманих персонажів, загальну стилістику (дизель-панк), увагу авторів до різноманітних деталей, а також графічну складову, яка виконана на високому рівні.

Критикують гру F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch за невеликі технічні недоліки та простий сюжет (особливо в другій половині), а також варто додати, що деяким критикам не сподобався стиль проєкту. Але загалом негативні огляди взагалі відсутні, а жодне видання поки не виставило грі оцінку в менше як 70 балів. Наостанок варто відзначити, що всі власники консолей PlayStation можуть придбати цю гру за 949 гривень, а от ціну на PC розробники поки не називали.

Релізний трейлер відеогри F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch: відео