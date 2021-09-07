Уже сегодня должен состояться релиз оригинальной видеоигры с названием F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Поэтому еще вчера ее разработчики сняли эмбарго на обзоры, а в сети сразу же начали появляться первые оценки этой игры.

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Стоит начать с того, что релиз этого проекта сейчас состоится только на консоли PlayStation, а на PC эта игра выйдет позже. Точной даты разработчики пока не называли, хотя уже известно, что приобрести ее можно будет в сервисе Steam. Поэтому первые обзоры, которые появились в сети, написаны критиками, которые играли в F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch на консоли PlayStation 5 (на PS4 всего один обзор).

В целом критики тепло встретили этот новый проект от шанхайской студии TiGames. Например, на агрегаторе рецензий Metacritic в этой видеоигры сейчас 81 балл из 100 (15 обзоров), а на Opencritic ее рекомендуют сразу 80% критиков. Все они сходятся во мнении, что новая игра точно должна понравиться всем поклонникам метроидваний. Особенно они отмечают брутальную боевую систему, продуманных персонажей, общую стилистику (дизельпанк), внимание авторов к различным деталям, а также графическую составляющую, которая выполнена на высоком уровне.

Критикуют игру F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch за небольшие технические недостатки и простой сюжет (особенно во второй половине), а также стоит добавить, что некоторым критикам не понравился стиль проекта. Но в целом негативные обзоры вообще отсутствуют, а ни одно издание пока не выставило игре оценку менее 70 баллов. Напоследок стоит отметить, что все владельцы консолей PlayStation могут приобрести эту игру за 949 гривен, а вот цену на PC разработчики пока не называли.

Релизный трейлер видеоигры F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch: видео