На последнем эфире State of Play от Sony, разработчики познакомили игроков с некоторыми ближайшими релизами, которые ожидаются на PS 4 и PS 5. Одним из самых больших сюрпризов стал трейлер проекта F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, что предложит игрокам взять под контроль солдата-кролика в отставке, оснащенного гигантской робототехнической рукой и готового на все, чтобы спасти близкого друга.

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Кролик по имени Рейтон отправится в смертельно опасное путешествие ради спасения друга. Объектом событий станет "Torch City" – город контролируемый преступной группировкой под названием Легион.

Сайт игры описывает проект как "дизель-панк метроидванию", а кадры трейлера четко показывают, что такое уникальное описание точно соответствует действительности. Видео, в классическом для жанра 2d-виде сбоку, демонстрирует, как Рейтон использует множество ретро-футуристических устройств, чтобы проложить путь сквозь полный опасностей город, и огромный механический кулак, для весьма жестоких столкновений с врагами.

Похоже на то, что в игре также будет присутствовать целый ряд боссов, ведь в одном из фрагментов трейлера показано, как Рейтон сталкивается лицом к лицу с грозным летучим роботом, а уже в другом борется с чем-то вроде механического червяка под водой.

Трейлер игры F.I.S.T.



Главный герой игры будет не единственным интересным персонажем, поскольку трейлер и сайт также знакомят нас с некоторыми другими жителями "Torch City". Среди них: буйвол Морфей – бывший командир армии сопротивления, крыса Дюк – председатель крысиной мафии и загадочная кошка Леди Q, которая в трейлере без труда отправляет сразу нескольких солдат в нокаут.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch станет доступной геймерам 7 сентября этого года на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5.