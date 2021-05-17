Издательство Playism, занимающееся в основном выпуском инди-проектов, недавно отпраздновало юбилей – 10 лет с момента образования компании. По такому случаю, было анонсировано сразу несколько проектов, а самым интересным из них оказалась игра с главным героем в виде гуся, который уничтожает все и всех на своем пути.

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Mighty Goose представляет собой игру в жанре "run and gun" ("беги и стреляй") и станет первым релизом от разработчиков Blastmode и MP2 Games. Геймплей проекта выполнен в духе классических видеоигр, таких как Metal Slug и Contra. Выпущенный трейлер выглядит очень ярко, весело и живо и уже вызвал немалый ажиотаж среди геймеров.

Трейлер игры Mighty Goose

По сюжету киборг-гусь работает галактическим охотником за головами. Игроку же предстоит помочь могущественному пернатому выполнить заказ и уничтожить злобного Короля Бездны (Void King), который захватил правление галактикой, с помощью своей многочисленной армии миньонов и механизированных монстров. Разработчики обещают большое количество оружия, врагов и секретов, а также кооперативный режим.

Вступить в галактические баталии на стороне Могучего Гуся можно будет на многих устройствах, ведь игра выйдет на консолях PS4, PS 5, Xbox Series X | S, Switch и PC (Steam). Ожидаемая дата релиза – 5 июня.