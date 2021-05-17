Видавництво Playism, що займається в основному випуском інді-проєктів, нещодавно відсвяткувало ювілей – 10 років з утворення компанії. З такої нагоди, було анонсовано одразу кілька проєктів, а найцікавішим з них виявилася гра з головним героєм у вигляді гусака, який знищує все і всіх на своєму шляху.

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Mighty Goose являє собою гру в жанрі "run and gun" ("біжи та стріляй") та стане першим релізом від розробників Blastmode і MP2 Games. Геймплей проєкту виконано в дусі класичних відеоігор, таких як Metal Slug і Contra. Випущений трейлер виглядає надзвичайно яскраво, весело та жваво й уже викликав чималий ажіотаж серед геймерів.

Трейлер гри Mighty Goose

За сюжетом кіборг-гусак працює галактичним мисливцем за головами. Гравцеві ж належить допомогти могутньому пернатому виконати замовлення та знищити злісного Короля Безодні (Void King), який загарбав правління галактикою, за допомогою своєї численної армії з міньйонів та механізованих монстрів. Розробники обіцяють велику кількість зброї, противників і секретів, а також кооперативний режим.

Вступити в галактичні баталії на стороні Могутнього Гусака можна буде на багатьох пристроях, адже гра вийде на консолях PS4, PS 5, Xbox Series X | S, Switch і PC (Steam). Очікувана дата релізу – 5 червня.