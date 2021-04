Дизайнер Before Your Eyes вирішив випустити фейкову відеогру Refund This Game. Він хоче звернути увагу компанії Valve на недолік системи повернення коштів у Steam.

Нещодавно відбувся реліз цікавої та інноваційної інді-гри Before Your Eyes від розробників зі студії Goodbyeworld Games. Це пригодницька відеогра, де гравці мають керувати своїми очима, а якщо точніше, кліпанням у вебкамеру. Критики та геймери високо оцінили цей проєкт, щоправда, така достатньо непримітна відеогра вже встигла опинитися у центрі скандальної ситуації. Актуально "Покращення" від Electronic Arts: геймери незадоволені різким зростанням ціни на гру F1 2021 Варто розпочати з того, що це достатньо коротка гра, а пройти її можна приблизно за півтори години. Тому деякі геймери активно використовують недолік системи повернення коштів у Steam, хоча гра коштує всього 169 гривень. Річ у тім, що у цій крамниці можуть повернути гроші за гру, якщо гравець провів у ній не більше двох годин. Важливо відзначити, що запустити процес повернення коштів можна лише у перші два тижні після придбання відеогри. Дизайнер Before Your Eyes Бела Мессекс звернув увагу на цей недолік. У твітері він показав коментар анонімного користувача, який написав, що гра просто дивовижна. Щоправда, цей же користувач повернув відеогру, бо пройшов її за півтори години. Цікаво, що пізніше геймер вибачився перед розробниками Before Your Eyes. Він написав, що вчинив жахливо, а також пообіцяв, що придбає відеогру ще раз. Щоправда, це лише ж одна людина, а подібний трюк могло використати чимало геймерів. Ця ситуація надихнула розробника на створення відеогри Refund This Game, яка буде коштувати 100 доларів. У грі буде лише двогодинний таймер, а для отримання спеціального досягнення потрібно буде вийти в останні 5 секунд. Якщо ж гравець проведе у цій відеогрі більш як дві години, то процес повернення коштів буде запустити вже набагато складніше. Розробник відзначив, що вже відправив свою відеогру на перевірку у Steam. Зрозуміло, що шансів опинитися на віртуальній вітрині у цього проєкту майже немає, бо адміністрація крамниці ретельно перевіряє всі новинки. Розробник лише хоче достукатися до компанії Valve та звернути її увагу на очевидний недолік системи повернення коштів у Steam. Трейлер відеогри Before Your Eyes – відео