Студія Codemasters повідомила, що нова частина у серії F1 має вийти вже у липні цього року. Щоправда, геймери обговорюють не саму відеогру, а нову ціну на цей продукт.

Напевно, вже всі шанувальники серії відеоігор F1 знають, що розробники із Codemasters втратили свою незалежність. Лише у лютому завершився процес злиття цієї студії із компанією Electronic Arts. Деякі джерела стверджують, що останні придбали цю студію за мільярд доларів. Варто відзначити, що EA одразу ж показала "покращення", з якими тепер стикнуться фанати цієї серії.

Читайте також Розпродаж у PS Store та знижки у Steam: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Кілька днів тому відбувся анонс відеогри F1 2021, яка має стати першим проєктом Codemasters, який вийде "під крилом" Electronic Arts. Зрозуміло, що подія знакова, тому розробники підготували декілька цікавих нововведень. Наприклад, у відеогрі з'явиться оновлений сюжетний режим із назвою "Braking Point". Розробники пообіцяли, що у грі буде й режим "My Team", де гравці мають займатися менеджментом цілої команди. Також цікаво, що режим кар'єри можна буде проходити у кооперативі, який розрахований на двох гравців.

Трейлер відеогри F1 2021 – відео

Щоправда, гравців взагалі не цікавлять ці нововведення, бо зараз всі зайняті обговоренням іншої теми. Річ у тім, що нова F1 коштує дорожче, ніж попередні частини цієї серії. Наприклад, в Україні гру F1 2020 можна придбати за 699 гривень, а передзамовити F1 2021 – 1499 гривень (+114%). Варто відзначити, що подібне зростання цін відбулося у чималій кількості країн, а серед подібних "щасливчиків" можна виділити Аргентину (+454%), Туреччину (+357%) та ПАР (+204%).

Зрозуміло, що Electronic Arts критикують зараз на всіх форумах гри та у соцмережах. Компанію EA звинувачують у знищенні серії та необґрунтованому зростанні ціни на відеогру. Чимала кількість шанувальників відзначила, що тепер не збирається купувати цей продукт. Гравці вимагають повернути регіональні ціни, щоправда, навряд чи це станеться, бо це цілком стандартна політика компанії Electronic Arts.

Наостанок варто відзначити, що реліз F1 2021 має відбутися вже 16 липня на PC, PlayStation та Xbox.

Порівняння цін на F1 2020 та F1 2021 / Фото Reddit SparksV