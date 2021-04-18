Студия Codemasters сообщила, что новая часть в серии F1 должна выйти уже в июле этого года. Правда, геймеры обсуждают не саму видеоигру, а новую цену на этот продукт.

Наверное, уже все поклонники серии видеоигр F1 знают, что разработчики из Codemasters потеряли свою независимость. Только в феврале завершился процесс слияния этой студии с компанией Electronic Arts. Некоторые источники утверждают, что последние приобрели эту студию за миллиард долларов. Стоит отметить, что EA сразу же показала "улучшения", с которыми теперь столкнутся фанаты этой серии.

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Несколько дней назад состоялся анонс видеоигры F1 2021, которая должна стать первым проектом Codemasters, который выйдет "под крылом" Electronic Arts. Понятно, что событие знаковое, поэтому разработчики подготовили несколько интересных нововведений. Например, в видеоигре появится обновленный сюжетный режим под названием "Braking Point". Разработчики пообещали, что в игре будет и режим "My Team", где игроки должны заниматься менеджментом целой команды. Также интересно, что режим карьеры можно будет проходить в кооперативе, который рассчитан на двух игроков.

Трейлер видеоигры F1 2021 – видео

Правда, игроков вообще не интересуют эти нововведения, потому что сейчас все заняты обсуждением другой темы. Дело в том, что новая F1 стоит дороже, чем предыдущие части этой серии. Например, в Украине игру F1 2020 можно приобрести за 699 гривен, а предзаказать F1 2021 – 1499 гривен (+114%). Стоит отметить, что подобный рост цен произошел в немалом количестве стран, а среди подобных "счастливчиков" можно выделить Аргентину (+454%), Турцию (+357%) и ЮАР (+204%).

Понятно, что Electronic Arts критикуют сейчас на всех форумах игры и в соцсетях. Компанию EA обвиняют в уничтожении серии и необоснованном росте цены на видеоигру. Немалое количество поклонников отметило, что теперь не собирается покупать этот продукт. Игроки требуют вернуть региональные цены, правда, вряд ли это произойдет, потому что это вполне стандартная политика компании Electronic Arts.

Напоследок стоит отметить, что релиз F1 2021 должен состояться уже 16 июля на PC, PlayStation и Xbox.

Сравнение цен на F1 2020 и F1 2021 / Фото Reddit SparksV