Дизайнер Before Your Eyes решил выпустить фейковую видеоигру Refund This Game. Он хочет обратить внимание компании Valve на недостаток системы возврата средств в Steam.

Недавно состоялся релиз интересной и инновационной инди-игры Before Your Eyes от разработчиков из студии Goodbyeworld Games. Это приключенческая видеоигра, где игроки должны управлять своими глазами, а если точнее, морганием в веб-камеру. Критики и геймеры высоко оценили этот проект, правда, такая достаточно неприметная видеоигра уже успела оказаться в центре скандальной ситуации. Актуально "Улучшения" от Electronic Arts: геймеры недовольны резким ростом цены на игру F1 2021 Стоит начать с того, что это достаточно короткая игра, а пройти ее можно примерно за полтора часа. Поэтому некоторые геймеры активно используют недостаток системы возврата средств в Steam, хотя игра стоит всего 169 гривен. Дело в том, что в этом магазине могут вернуть деньги за игру, если игрок провел в ней не более двух часов. Важно отметить, что запустить процесс возврата средств можно только в первые две недели после покупки видеоигры. Дизайнер Before Your Eyes Бела Мессекс обратил внимание на этот недостаток. В твиттере он показал комментарий анонимного пользователя, который написал, что игра просто потрясающая. Правда, этот же пользователь вернул видеоигру, потому что прошел ее за полтора часа. Интересно, что позже геймер извинился перед разработчиками Before Your Eyes. Он написал, что поступил ужасно, а также пообещал, что приобретет видеоигру еще раз. Правда, это только же один человек, а подобный трюк могло использовать немало геймеров. Эта ситуация вдохновила разработчика на создание видеоигры Refund This Game, которая будет стоить 100 долларов. В игре будет только двухчасовой таймер, а для получения специального достижения нужно будет выйти в последние 5 секунд. Если же игрок проведет в этой видеоигре более двух часов, то процесс возврата средств будет запустить уже гораздо сложнее. Разработчик отметил, что уже отправил свою видеоигру на проверку в Steam. Понятно, что шансов оказаться на виртуальной витрине у этого проекта почти нет, потому что администрация магазина тщательно проверяет все новинки. Разработчик лишь хочет достучаться до компании Valve и обратить ее внимание на очевидный недостаток системы возврата средств в Steam. Трейлер видеоигры Before Your Eyes – видео