Уже завтра відбудеться реліз відеогри Dying Light 2 Stay Human, яку розроблює польська компанія Techland. Ми на Games24 вже розповідали про цей амбітний проєкт, а тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з першими його оцінками.

До теми Розробники Dying Light 2 повідомили нову деталь про проєкт за 2 дні до релізу: фанати розлючені

Варто розпочати з того, що ембарго на публікацію оглядів спало вчора ввечері, а тому в мережі вже можна знайти чимало відповідних матеріалів. Наприклад, на агрегаторі рецензій Opencritic, де немає розподілу за платформами, у відеогри Dying Light 2 зараз 76 балів зі 100 (104 огляди), а рекомендує її 70% критиків. А от на Metacritic повноцінну оцінку змогли отримати лише такі версії гри:

PC – 79 балів (25 оглядів)

PlayStation 5 – 77 балів (46 оглядів)

Xbox Series X – 79 балів (26 оглядів)

Тобто виходить, що загалом представники профільних видань досить стримано зустріли новий проєкт Techland. Варто додати, що перша частина отримала від критиків схожі оцінки. На Opencritic в цієї відеогри зараз 74 бали (117 оглядів), а рекомендують її лише 49% оглядачів.

Критики сходяться на думці, що в розробників вийшло гідне продовження оригінальної відеогри, щоправда, ідеальним його не називають. Журналісти відзначають захопливий ігровий процес, вдосконалену систему паркуру, вплив циклу дня і ночі на геймплей, масштабний відкритий світ та кооперативний режим.

А от критикують відеогру за невелику кількість нововведень, однотипні додаткові завдання, прямолінійний сюжет та чималу кількість технічних недоліків. Додамо, що розробники вже підготували патч першого дня, а тому, можливо, геймери не зіштовхнуться з такою їхньою кількістю.

Наостанок відзначимо, що реліз гри Dying Light 2 відбудеться на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series. На персональних комп'ютерах базове видання коштує 899 гривень, на PlayStation – 1999 гривень, а на Xbox – 60 доларів.

Трейлер відеогри Dying Light 2 Stay Human: відео