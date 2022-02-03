Уже завтра состоится релиз видеоигры Dying Light 2 Stay Human, которая разрабатывается польской компанией Techland. Мы на Games24 уже рассказывали об этом амбициозном проекте, а потому сегодня предлагаем вам ознакомиться с первыми его оценками.

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Стоит начать с того, что эмбарго на публикацию обзоров спало вчера вечером, поэтому в сети уже можно найти немало соответствующих материалов. Например, на агрегаторе рецензий Opencritic, где нет распределения по платформам, у видеоигры Dying Light 2 сейчас 76 баллов из 100 (104 обзора), а рекомендует ее 70% критиков. А вот на Metacritic полноценную оценку смогли получить только следующие версии игры:

PC – 79 баллов (25 обзоров)

PlayStation 5 – 77 баллов (46 обзоров)

Xbox Series X – 79 баллов (26 обзоров)

То есть выходит, что в целом представители профильных изданий довольно сдержанно встретили новый проект Techland. Следует добавить, что первая часть получила от критиков похожие оценки. На Opencritic в этой видеоигры сейчас 74 балла (117 обзоров), а рекомендуют ее только 49% обозревателей.

Критики сходятся во мнении, что у разработчиков получилось достойное продолжение оригинальной видеоигры, правда, идеальным его не называют. Журналисты отмечают увлекательный игровой процесс, усовершенствованную систему паркура, влияние цикла дня и ночи на геймплей, масштабный открытый мир и кооперативный режим.

А вот критикуют видеоигру за небольшое количество нововведений, однотипные дополнительные задания, прямолинейный сюжет и большое количество технических недостатков. Добавим, что разработчики уже подготовили патч первого дня, поэтому, возможно, геймеры не столкнутся с таким их количеством.

Напоследок отметим, что релиз игры Dying Light 2 состоится на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На персональных компьютерах базовое издание стоит 899 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 60 долларов.

Трейлер видеоигры Dying Light 2 Stay Human: видео