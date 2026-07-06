Останній шанс для колекціонерів: горор Glitched Out готується до видалення зі Steam

Цікавий горор Glitched Out готується до видалення зі Steam, тож всі охочі геймери можуть додати його до своєї бібліотеки, перш ніж він зникне з цифрового магазину.

У світі ігрової індустрії трапляються випадки, коли якісні проєкти раптово зникають із цифрових полиць через бюрократичні труднощі. Цього разу під загрозою опинився атмосферний науково-фантастичний горор, який встиг отримати прихильність багатьох геймерів, повідомляє 24 Канал.

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Чому гра покидає платформу?

Розробник студії SHB Games оприлюднив новину в соціальній мережі X, де повідомив про початок процесу "делістингу" проєкту Glitched Out: Chapter 1 з цифрового магазину Valve.

Попри те, що конкретну дату остаточного зникнення горора поки не назвали, геймерам краще не зволікати аби додати гру в свою бібліотеку, поки вона не зникне.

Дуже скоро я вилучу свою гру Glitched Out зі Steam. Я вже зв'язався зі службою підтримки Steam, щоб запустити цей процес,

– написав розробник і засновник студії SHB Games Майк, відомий під псевдонімом SuperHorrorBro у X.

Ця новина викликала ажіотаж серед поціновувачів жанру, оскільки гра має рівень рецензій у "переважно схвальні". Користувачі, які встигнуть додати горор до своєї бібліотеки до його офіційного видалення, збережуть доступ до нього назавжди.

Його навіть не обов'язково завантажувати одразу – достатньо просто закріпити продукт за своїм акаунтом, і він залишиться доступним для встановлення в будь-який час.

Про що відеогра?

Сюжет Glitched Out: Chapter 1 занурює гравців у похмуру атмосферу урядового дослідницького центру, відомого як Федеральне бюро стримування. Головна героїня – ІТ-інженерка на ім'я Лекс. Вона прокидається в комплексі та виявляє, що невідоме шкідливе програмне забезпечення вивело з ладу всі системи безпеки. Це призвело до того, що численні інопланетні істоти та жахливі монстри, яких раніше тримали під замком, вирвалися на волю та тепер блукають коридорами.

Лекс не залишається наодинці з небезпекою. Її вірним супутником стає високотехнологічний ШІ на ім'я Чіп. Разом вони повинні знайти шлях до виходу, зламуючи комп'ютерні системи та розгадуючи таємниці появи вірусу.

Трейлер гри: дивіться відео

Як ми вже згадували, користувачі Steam загалом тепло зустріли Glitched Out: Chapter 1.

Станом на сьогодні проєкт має 74% позитивних відгуків. Гравці хвалять унікальний візуальний стиль, де більшість текстур розробники малювали вручну, що створює особливу естетику. Також відзначають чудову озвучку та пропрацьований лор, який розкривається через розмови з персонажами, аудіозаписи та секретні записки.

Проте не обійшлося і без критики. Деякі гравці скаржаться на повільний темп пересування героїні та надмірну говіркість Чіпа, чиї репліки іноді неможливо пропустити.

Сліда також зазначити, що підзаголовок Chapter 1 має на увазі, що гра є лише першою частиною запланованої епізодичної історії, тож історія не є цілісною.

Цілком ймовірно, що вона й залишиться без продовження, оскільки гра зникає зі Steam через закриття компанії SHB Games, повідомляє GameRant.

Разом з тим, SuperHorrorBro не виключив, що колись повернеться до розробки продовження.

Можливо, я повернуся до створення ігор у майбутньому. Багато уроків я засвоїв. Але поки що сподіваюся, що вам сподобався короткий погляд на мій творчий розум,

– резюмував він.

Отож, не прогавте шанс додати Glitched Out: Chapter 1 на свій акаунт, поки її не видалили назавжди.