В мире игровой индустрии бывают случаи, когда качественные проекты внезапно исчезают с цифровых полок из-за бюрократических сложностей. На этот раз под угрозой оказался атмосферный научно-фантастический хоррор, который успел завоевать симпатии многих геймеров, сообщает 24 Канал.

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Почему игра покидает платформу?

Разработчик из студии SHB Games обнародовал новость в социальной сети X, где сообщил о начале процесса "делистинга" проекта Glitched Out: Chapter 1 из цифрового магазина Valve.

Несмотря на то, что конкретную дату окончательного исчезновения хоррора пока не назвали, геймерам лучше не медлить и добавить игру в свою библиотеку, пока она не исчезла.

Очень скоро я удалю свою игру Glitched Out из Steam. Я уже связался со службой поддержки Steam, чтобы запустить этот процесс,

– написал разработчик и основатель студии SHB Games Майк, известный под псевдонимом SuperHorrorBro в X.

Эта новость вызвала ажиотаж среди ценителей жанра, поскольку игра имеет рейтинг отзывов "преимущественно положительные". Пользователи, которые успеют добавить хоррор в свою библиотеку до его официального удаления, сохранят доступ к нему навсегда.

Его даже не обязательно скачивать сразу – достаточно просто привязать игру к своему аккаунту, и она останется доступной для установки в любое время.

О чем видеоигра?

Сюжет Glitched Out: Chapter 1 погружает игроков в мрачную атмосферу правительственного исследовательского центра, известного как Федеральное бюро сдерживания. Главная героиня – ИТ-инженер по имени Лекс. Она просыпается в комплексе и обнаруживает, что неизвестное вредоносное программное обеспечение вывело из строя все системы безопасности. Это привело к тому, что многочисленные инопланетные существа и ужасающие монстры, которых раньше держали под замком, вырвались на свободу и теперь бродят по коридорам.

Лекс не остается наедине с опасностью. Ее верным спутником становится высокотехнологичный ИИ по имени Чип. Вместе они должны найти путь к выходу, взламывая компьютерные системы и разгадывая тайны появления вируса.

Трейлер игры: смотрите видео

Как мы уже упоминали, пользователи Steam в целом тепло приняли Glitched Out: Chapter 1.

На сегодняшний день проектимеет 74% положительных отзывов. Игроки хвалят уникальный визуальный стиль, в котором большинство текстур разработчики рисовали вручную, что создает особую эстетику. Также отмечают великолепную озвучку и проработанный лор, который раскрывается через разговоры с персонажами, аудиозаписи и секретные записки.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые игроки жалуются на медленный темп передвижения героини и чрезмерную болтливость Чипа, чьи реплики порой невозможно пропустить.

Стоит также отметить, что подзаголовок "Chapter 1" подразумевает, что игра является лишь первой частью запланированной эпизодической истории, поэтому сюжет не является целостным.

Вполне вероятно, что она и останется без продолжения, поскольку игра исчезает из Steam из-за закрытия компании SHB Games, сообщает GameRant.

Вместе с тем SuperHorrorBro не исключил, что когда-нибудь вернется к разработке продолжения.

Возможно, я вернусь к созданию игр в будущем. Я извлек много уроков. Но пока что надеюсь, что вам понравился этот краткий взгляд на мой творческий ум,

– подытожил он.

Так что не упустите шанс добавить Glitched Out: Chapter 1 в свой аккаунт, пока ее не удалили навсегда.