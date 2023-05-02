Шанувальники стрімерів подекуди дивують своєю відданістю улюбленим контент-мейкеркам, а іноді навіть переходять у цьому межі дозволеного.

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Стрімерка Alinity має понад 1,5 мільйона фоловерів на Twitch, тож серед її глядачів чимало різних людей. Нещодавно, наприклад, дівчину шокував з першого погляду досить безневинний вчинок одного з них.

Під час трансляції, дівчина показала коротке відео, яке отримала від підписника.

У ньому красувався стильний ігровий ПК, на передній панелі якого відтворювався GIF-файл, де стрімерка облизувала льодяник, а всередині корпусу був ще один невеликий екран, на якому відображалися різні вирази обличчя дівчини.

Alinity виглядала абсолютно приголомшеною під час перегляду відео та сказала, що комп'ютер виглядає круто і що це "кумедно", що хтось використав її в дизайні свого гаджета.

Реакція стрімерки на ПК глядача: відео

Багато глядачів були не менш здивовані тим, що фанат присвятив свій ПК Alinity і думки в чаті Twitch розділилися.

Деякі говорили, що ПК це не більш ніж жарт, а інші ж заявили, що це вже "занадто".