Поклонники стримеров иногда удивляют своей преданностью любимым контент-мейкеркам, а иногда даже переходят в этом предел дозволенного.

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Стримерша Alinity имеет более 1,5 миллиона фолловеров на Twitch, поэтому среди ее зрителей много разных людей. Недавно, например, девушку шокировал с первого взгляда невинный поступок одного из них.

Во время трансляции девушка показала короткое видео, которое получила от подписчика.

В нем красовался стильный игровой ПК, на передней панели которого воспроизводился GIF-файл, где стримерша облизывает леденец, а внутри корпуса был еще один небольшой экран, на котором отображались разные выражения лица девушки.

Alinity выглядела совершенно потрясенной при просмотре видео и сказала, что компьютер выглядит круто и что это "забавно", что кто-то использовал ее в дизайне своего гаджета.

Реакция стримерши на ПК зрителя: видео

Многие зрители были не менее удивлены тем, что фанат посвятил свой ПК Alinity и мысли в чате Twitch разделились.

Некоторые говорили, что ПК это не более чем шутка, а другие же заявили, что это уже "слишком".