God of War Laufey перенесли: коли тепер вийде гра

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Чому гру перенесли

Santa Monica Studio оприлюднила заяву щодо дати виходу Laufey. Студія пояснила, що не сприймає як належне довіру, яку їй надали, щоб створити надзвичайний досвід, гідний пристрасті фанів. Додаткові три місяці команда витратить на фінальні штрихи та розкриття "найповнішого потенціалу" гри, пише The Gamer.

Для багатьох перенесення стало несподіванкою. Старий термін був зовсім близько, тому такий різкий зсув здивував. Журналіст The Gamer Джордж Фостер припускає, що головною причиною є бажання відполірувати гру. Водночас він не виключає, що в PlayStation побачили перенавантажений календар і вирішили дати подорожі Фей трохи більше простору.

Чому лютий 2027 року став таким насиченим

Вихід Grand Theft Auto 6, яку видання називає найбільшою відеогрою в історії, сильно вплинув на релізні календарі 2026 і 2027 років. У 2026 році вересень заповнили помітні проєкти, серед яких The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine і Onimusha: Way of the Sword. А от 2027 рік зробив новим гарячим місцем для запусків лютий.

Уже давно лютий наступного року виглядав надзвичайно щільним для гравців. На цей місяць запланували Persona 4 Revival, Metro 2039, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Fable і God of War Laufey. Тож це було лише питанням часу, коли одна з цих ігор переїде на пізніший термін. Першою виявилася саме нова God of War.

Таким чином, лютий стане менш гарячим, а Laufey отримає стільки часу та уваги, скільки заслуговує.