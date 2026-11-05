God of War Laufey перенесли: когда теперь выйдет игра

Adv

Почему игру перенесли

Santa Monica Studio опубликовала заявление о дате выхода Laufey. Студия пояснила, что не принимает как должное доверие, оказанное ей для создания незабываемого опыта, достойного страсти фанатов. Дополнительные три месяца команда потратит на финальные штрихи и раскрытие "наиболее полного потенциала" игры, пишет The Gamer.

Для многих перенос стал неожиданностью. Прежний срок был совсем близок, поэтому такой резкий сдвиг удивил. Журналист The Gamer Джордж Фостер предполагает, что главной причиной является желание доработать игру. В то же время он не исключает, что в PlayStation заметили перегруженный календарь и решили дать путешествию Фей чуть больше пространства.

Почему февраль 2027 года стал таким насыщенным

Выход Grand Theft Auto 6, которую издание называет крупнейшей видеоигрой в истории, сильно повлиял на календари релизов 2026 и 2027 годов. В 2026 году сентябрь заполнили заметные проекты, среди которых The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine и Onimusha: Way of the Sword. А вот 2027 год сделал февраль новым горячим местом для запусков.

Уже давно февраль следующего года выглядел чрезвычайно насыщенным для игроков. На этот месяц запланированы Persona 4 Revival, Metro 2039, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Fable и God of War Laufey. Поэтому было лишь вопросом времени, когда одна из этих игр перенесется на более поздний срок. Первой оказалась именно новая God of War.

Таким образом, февраль станет менее насыщенным, а Laufey получит столько времени и внимания, сколько заслуживает.