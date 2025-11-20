Боллівуд спіймали на гарячому: індійський мультфільм скопіював сцени з God of War
- Індійський анімаційний фільм "Махаватар Нарасімх" скопіював сцени з гри God of War.
- Користувач @BT_BlackThunder створив відео, яке порівнює сцени з фільму та гри.
Шанувальники франшизи God of War з'ясували, що відомий в Індії анімаційний фільм 2024 року випуску в абсолютно нахабному стилі скопіював цілі сцени з проєкту Santa Monica Studio.
Перезапуск франшизи God of War 2018 року залишив беззаперечний слід в історії ігрової індустрії. Особливо, це стосується постановки поєдинків, видовищність яких у грі давала фору навіть Голлівудським блокбастерам. Воно й не дивно, що в підсумку їх вирішили скопіювати в Боллівуді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.
Цікаво Інді-розробник шокував геймерів, попросивши прибрати власну гру з The Game Awards 2025
Індійські аніматори вкрали сцени з God of War?
Зробили це автори "Махаватар Нарасімх" – індійського анімаційного фільму, який не дуже відомий за межами країни свого походження.
У липні 2025 року його показували у кінотеатрах Індії, а ще через пів року кадри з цього витвору мистецтва почали виринати у соцмережах і здивували чимало геймерів. Як виявилося, одразу кілька сцен проєкту були нахабно скопійовані з God of War.
Для наочності користувач соцмережі X під ніком @BT_BlackThunder зробив відео, яке покадрово порівнює фрагмент стрічки з першою зустріччю Кратоса та Балдура в грі Santa Monica Studio.
Порівняння сцен з гри та фільму: дивіться відео
Навіть найбільші скептики погодяться, що це не може бути просто збігом.
Такий явний випадок "мавпування" неабияк насмішив геймерів, але водночас став промокампанією для мультфільму, адже тепер всім цікаво, що ще "позичили" його автори.
Що відомо про перезапуск серії God of War?
Оригінальна франшиза мала три основні гри (God of War, God of War II, God of War III), приквел Ascension (вийшла останньою у 2013 році), а також дві частини для портативних пристроїв – Chains of Olympus та Ghost of Sparta.
У 2018 році відбувся реліз оновленої та переосмисленої God of War від Santa Monica Studio. Гра стала ошелешливим успіхом та полюбилася як геймерам, так і критикам.
Вже у 2022 році на геймерів чекав сиквел – God of War: Ragnarok, який розвинув успіх попередниці та закріпив серію у статусі однієї з найпопулярніших франшиз Sony. Наразі йде розробка ще не анонсованого продовження гри та робота над серіальною адаптацією проєкту.