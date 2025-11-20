Перезапуск франшизи God of War 2018 року залишив беззаперечний слід в історії ігрової індустрії. Особливо, це стосується постановки поєдинків, видовищність яких у грі давала фору навіть Голлівудським блокбастерам. Воно й не дивно, що в підсумку їх вирішили скопіювати в Боллівуді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Індійські аніматори вкрали сцени з God of War?

Зробили це автори "Махаватар Нарасімх" – індійського анімаційного фільму, який не дуже відомий за межами країни свого походження.

У липні 2025 року його показували у кінотеатрах Індії, а ще через пів року кадри з цього витвору мистецтва почали виринати у соцмережах і здивували чимало геймерів. Як виявилося, одразу кілька сцен проєкту були нахабно скопійовані з God of War.

Для наочності користувач соцмережі X під ніком @BT_BlackThunder зробив відео, яке покадрово порівнює фрагмент стрічки з першою зустріччю Кратоса та Балдура в грі Santa Monica Studio.

Порівняння сцен з гри та фільму: дивіться відео

Навіть найбільші скептики погодяться, що це не може бути просто збігом.

Такий явний випадок "мавпування" неабияк насмішив геймерів, але водночас став промокампанією для мультфільму, адже тепер всім цікаво, що ще "позичили" його автори.

