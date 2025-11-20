Перезапуск франшизы God of War 2018 года оставил неоспоримый след в истории игровой индустрии. Особенно, это касается постановки поединков, зрелищность которых в игре давала фору даже Голливудским блокбастерам. Оно и не удивительно, что в итоге их решили скопировать в Болливуде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Интересно Инди-разработчик шокировал геймеров, попросив убрать собственную игру с The Game Awards 2025

Индийские аниматоры украли сцены из God of War?

Сделали это авторы "Махаватар Нарасимх" – индийского анимационного фильма, который не очень известен за пределами страны своего происхождения.

В июле 2025 года его показывали в кинотеатрах Индии, а еще через полгода кадры из этого произведения искусства начали всплывать в соцсетях и удивили немало геймеров. Как оказалось, сразу несколько сцен проекта были нагло скопированы с God of War.

Для наглядности пользователь соцсети X под ником @BT_BlackThunder сделал видео, которое покадрово сравнивает фрагмент ленты с первой встречей Кратоса и Балдура в игре Santa Monica Studio.

Сравнение сцен из игры и фильма: смотрите видео

Copy and pasted pic.twitter.com/JiNDv41ysE - Black Thunder ️ (@BT_BlackThunder) 17 ноября, 2025

Даже самые большие скептики согласятся, что это не может быть просто совпадением.

Такой явный случай "обезьянничества" изрядно насмешил геймеров, но одновременно стал промокампанией для мультфильма, ведь теперь всем интересно, что еще "одолжили" его авторы.

Что известно о перезапуске серии God of War?