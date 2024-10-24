Серіал по God of War отримує нового шоуранера, і вам сподобається його послужний список
Джерело:Deadline
Минуло лише кілька днів з того моменту, коли ми дізналися про звільнення шоуранера та двох виконавчих продюсерів серіалу за мотивами гри God of War, як у мережі з'явилася інформація про новий склад знімальної команди. Ось хто замінить Рейфа Джадкінса.
Нові деталі
Виробництво серіалу у всесвіті популярної гри продовжується, але буде повністю перезапущене, оскільки студія Amazon відкинула всі запропоновані сценарії. Тепер шоу очолить Рональд Д. Мур. Він також виконає роль сценариста і виконавчого продюсера, пише Deadline.
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- Мур відомий як розробник і продюсер хітового серіалу "Зоряний крейсер Галактика", а також як автор десятків епізодів серіалу "Зоряний шлях: Нове покоління" та "Глибокий космос 9".
- Серед його сценаріїв також кілька фільмів "Зоряний шлях", "Місія нездійсненна II" та "Електричні мрії Філіпа Діка" для Amazon.
- Він працював зі студією протягом десяти років, розробляючи фільми та серіали, серед яких Outlander для Starz та For All Mankind для Apple TV+, перш ніж піти у 2020 році.
Тепер Рональд Мур повертається з новим багаторічним контрактом, і God of War стане його першою роботою після перерви.
Поки що рано казати щось про деталі сюжету, адже за сценарій ще навіть ніхто не брався. Звільнені Рейф Джадкінс, Марк Фергус і Хоук Отсбі раніше написали кілька сценаріїв для шоу, але, як повідомляється, Amazon захотіла "рухатися в іншому творчому напрямку". Amazon також нібито хоче зібрати нову кімнату сценаристів. Кілька епізодичних продюсерів зі студії Santa Monica Studio (розробника гри) та PlayStation Production, які брали участь у проєкті з самого початку, все ще працюють над ним.
Серіал God of War буде заснований на грі 2018 року, натхненній скандинавською міфологією. У центрі сюжету – Кратос, який разом із сином вирушає у подорож, щоб розвіяти прах своєї покійної дружини з найвищої вершини. Вони битимуться з богами, монстрами та іншими сутностями, перш ніж дістатися до місця призначення, розкриваючи в процесі таємниці одне одного.