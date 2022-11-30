Оскільки God of War Ragnarok продовжує досягати успіху, зірка НБА ЛеБрон Джеймс знайшов час, щоб відсвяткувати його нагороди зі справжньою сокирою Левіафана.

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Успіх God Of War Ragnarök

Як і попередня гра 2018 року, God of War Ragnarok отримала схвальні відгуки критиків. Ragnarok навіть досяг великого фінансового успіху, оскільки найновіша гра Santa Monica Studio стала найшвидше продаваною новою грою в історії PlayStation.

Цей успіх вирішив відсвяткувати й ЛеБрон Джеймс, який фанатіє від гри. На фото Джеймс разом зі своїм сином ЛеБроном "Бронні" Джеймсом-молодшим, одягнений у хутряне вбрання та стискає справжню сокиру Левіафана.

Ця зброя є майже ідеальною копією тієї самої сокири, яку Кратос використовує, щоб пробитися крізь персонажів скандинавської міфології в God of War Ragnarok, з лезом, вигравіруваним автентичними рунічними візерунками.

Уважні фанати одразу можуть помітити, що позують двоє Джеймсів у тій самій кімнаті, де вони разом з Беном і Квіном Стіллерами, а також Джон і Белла Траволта знімали рекламу гри.

Тож не дивно, що вони знайшли час, щоб відзначити таку подію. God of War Ragnarok дав таким фанатам, як ЛеБрон Джеймс, чимало приводів бути задоволеними.