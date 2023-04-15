Нова деталь, знайдена в одному з сетів броні, доступних у God of War: Ragnarok, розсекретила улюблений колір головного героя популярної серії ігор.

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З моменту релізу в листопаді 2022 року God of War: Ragnarok завоювала чимало нагород та геймерських сердець. Володарі останніх особливо оцінили те, як розробники дбайливо поставились до наповнення світу гри, адже гравці не перестають знаходити у ній різноманітні великодки та інші цікавинки.

Нещодавно один шанувальник серії знайшов нову деталь, що розкриває улюблений колір Кратоса. Ним став користувач Reddit під ніком epic_fortnite_gamer1, який і поділився цікавим скриншотом з God of War Ragnarok на цьому порталі.

Як видно на зображенні, один з сетів спорядження під назвою "броня Вірності" має унікальний опис в якому вказано, що на нього "впливає" улюблений колір Привида Спарти.

Броня, що розкрила секрет / Фото з Reddit

Короткого погляду на броню праворуч від надпису достатньо аби отримати підтвердження, що улюблений колір Кратоса – червоний.

Це, ймовірно, не є великою несподіванкою, адже розписи на тілі та обличчі Бога Війни наштовхували на цю думку раніше, але геймери все ж задоволені, що тепер мають офіційне підтвердження цього кумедного факту.