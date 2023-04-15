Новая деталь, найденная в одном из сетов брони, доступных в God of War: Ragnarok, рассекретила любимый цвет главного героя популярной серии игр.

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С момента релиза в ноябре 2022 года God of War: Ragnarok завоевала немало наград и геймерских сердец. Владельцы последних особенно оценили, как разработчики бережно отнеслись к наполнению мира игры, ведь игроки не перестают находить в ней разнообразные пасхалки и другие интересности.

Недавно один поклонник серии нашел новую деталь, раскрывающую любимый цвет Кратоса. Им стал пользователь Reddit под ником epic_fortnite_gamer1, который и поделился интересным скриншотом из God of War Ragnarok на этом портале.

Как видно на изображении, один из сетов снаряжения под названием "броня Верности" имеет уникальное описание, в котором указано, что на него "влияет" любимый цвет Призрака Спарты.

Раскрывшая секрет броня / Фото с Reddit

Короткого взгляда на броню справа от надписи достаточно, чтобы получить подтверждение, что любимый цвет Кратоса – красный.

Это, вероятно, не великая неожиданность, ведь росписи на теле и лице Бога Войны наталкивали на эту мысль и раньше, но геймеры все же довольны, что теперь имеют официальное подтверждение этого забавного факта.