Датамайнер знайшов місце, куди наступна God of War відправить гравців

Датамайнери виявили у файлах God of War Ragnarok зачіпки, що вказують на місце дії наступної частини франшизи. Знайдені приховані заставки містять діалоги про єгипетських богів та нові подорожі головних героїв.

Ці знахідки, опубліковані на Reddit, підтверджують давні припущення фанатів про те, що серія планує вийти за межі скандинавської міфології та дослідити культуру стародавніх фараонів.

Які докази вказують на зміну міфології в майбутній грі?

Дослідження файлів God of War Ragnarok, проведене відомим на Reddit датамайнером TheMorse_, виявило два секретних ролики, які можуть розкривати плани розробників на майбутнє.

Цей майнер раніше вже знаходив у коді гри 2018 року матеріали, що стосувалися початкових етапів Ragnarok, тому до його нових знахідок ставляться з великою увагою.

У першому відео фігурує грецька богиня мудрості Афіна та загадкова постать у капюшоні. Невідомий персонаж промовляє грецькою фразу: Біла змія з'їсть тебе.

У розмові також звучать слова про те, що Один підвів їх, а інший – відкинув. Афіна ж підсумовує діалог фразою про наявність серйозної проблеми. Геймери припускають, що під тим, хто підвів, мається на увазі Одін, а той, хто відкинув – це Атрей.

Друга сцена демонструє сина Кратоса, Атрея, та істоту на ім'я Мау. Атрей закликає супутника прокидатися, зазначаючи, що вони вже близькі до цілі. Він нагадує Мау, що той сам зголосився піти з ним, і врешті констатує, що вони знайшли те, що шукали.

Геймери зазначають, що ім'я Мау з давньоєгипетської перекладається як кіт і може бути одним із земних втілень бога Ра.

Такі деталі прямо вказують на ймовірний переїзд серії до Єгипту. Цікаво, що цей сеттинг розглядався студією Santa Monica ще під час розробки гри 2018 року. Тоді сюжет планували побудувати навколо фараонів та фізичного втілення богів на Землі. Наразі розробники офіційно працюють над ремейком оригінальної грецької трилогії для PS5, повідомляє Screen Rant.

Очікується, що наступний великий проект від режисера Корі Барлога буде представлений вже цього літа, а його реліз заплановано на 2027 рік.

