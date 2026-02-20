Эти находки, опубликованы на Reddit, подтверждают давние предположения фанатов о том, что серия планирует выйти за пределы скандинавской мифологии и исследовать культуру древних фараонов.

Смотрите также Capcom очень зла из-за утечек и спойлеров вокруг Resident Evil Requiem: вот какой план действий

Какие доказательства указывают на изменение мифологии в будущей игре?

Исследование файлов God of War Ragnarok, проведено известным на Reddit датамайнером TheMorse_, обнаружило два секретных ролика, которые могут раскрывать планы разработчиков на будущее.

Этот майнер ранее уже находил в коде игры 2018 года материалы, касающиеся начальных этапов Ragnarok, поэтому к его новым находкам относятся с большим вниманием.

В первом видео фигурирует греческая богиня мудрости Афина и загадочная фигура в капюшоне. Неизвестный персонаж произносит на греческом фразу: Белая змея съест тебя.

В разговоре также звучат слова о том, что Один поднял их, а другой – отбросил. Афина же подытоживает диалог фразой о наличии серьезной проблемы. Геймеры предполагают, что под тем, кто подвел, имеется в виду Один, а тот, кто отверг – это Атрей.

Вторая сцена демонстрирует сына Кратоса, Атрея, и существо по имени Мау. Атрей призывает спутника просыпаться, отмечая, что они уже близки к цели. Он напоминает Мау, что тот сам вызвался пойти с ним, и в конце констатирует, что они нашли то, что искали.

Геймеры отмечают, что имя Мау с древнеегипетского переводится как кот и может быть одним из земных воплощений бога Ра.

Такие детали прямо указывают на вероятный переезд серии в Египет. Интересно, что этот сеттинг рассматривался студией Santa Monica еще во время разработки игры 2018 года. Тогда сюжет планировали построить вокруг фараонов и физического воплощения богов на Земле. Сейчас разработчики официально работают над ремейком оригинальной греческой трилогии для PS5, сообщает Screen Rant.

Ожидается, что следующий большой проект от режиссера Кори Барлога будет представлен уже этим летом, а его релиз запланирован на 2027 год.

Больше новостей о God Of War

Ремейк оригинальной трилогии God Of War получит новую боевую систему.

Также известно, что Кристофер Джадж, актер, который озвучивает Кратоса в современных частях, не участвует в ремейке, а Терренс К. Карсон возвращается к роли.