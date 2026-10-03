На платформі Good Old Games задарма віддають популярну економічну стратегію, інформує 24 Канал.

Управління потягом на Дикому Заході

Головною героїнею цієї роздачі стала гра Bounty Train, яка поєднує в собі елементи стратегії, менеджменту, економічного симулятора та екшену на Дикому Заході.

Замість звичного керування величезною армією, містом чи цілим королівством розробники пропонують гравцям очолити залізничну компанію в Північній Америці XIX століття. Гравці починають свій шлях із вибору першого паротяга та вагонів, після чого наймають команду й вирушають підкорювати простори Америки.

Основою ігрового процесу є перевезення пасажирів і цінних вантажів. У міру розвитку компанії гравці розширюють свій склад, купують нові історичні паротяги та покращують обладнання.

Окрім торгівлі та розбудови бізнесу, розробники додали елементи дослідження та сутички проти злодіїв в реальному часі, що робить кожну поїздку динамічною та непередбачуваною.

Трейлер гри: дивіться відео

Bounty Train вийшла ще у 2017 році і за цей час зібрала 70% позитивних відгуків у магазині Steam.

Попри те, що гра не стала гучним блокбастером, вона знайшла віддану аудиторію серед любителів глибоких економічних симуляторів.

Забрати тайтл можна на головній сторінці GOG до ранку 5 жовтня, тож геймерам варто поспішити. На противагу, до 8 жовтня в магазині Valve на гру триває шалена знижка у 90%, тож її можна придбати всього за 22 гривні.