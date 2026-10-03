На платформе Good Old Games бесплатно раздают популярную экономическую стратегию, сообщает 24 Канал.

Управление поездом на Диком Западе

Главной героиней этой раздачи стала игра Bounty Train, которая сочетает в себе элементы стратегии, менеджмента, экономического симулятора и экшена на Диком Западе.

Вместо привычного управления огромной армией, городом или целым королевством разработчики предлагают игрокам возглавить железнодорожную компанию в Северной Америке XIX века. Игроки начинают свой путь с выбора первого паровоза и вагонов, после чего нанимают команду и отправляются покорять просторы Америки.

Основой игрового процесса являются перевозки пассажиров и ценных грузов. По мере развития компании игроки расширяют свой парк, приобретают новые исторические паровозы и модернизируют оборудование.

Помимо торговли и развития бизнеса, разработчики добавили элементы исследования и столкновений с преступниками в реальном времени, что делает каждую поездку динамичной и непредсказуемой.

Трейлер игры: смотрите видео

Bounty Train вышла еще в 2017 году и за это время собрала 70% положительных отзывов в магазине Steam.

Несмотря на то, что игра не стала громким блокбастером, она обрела преданную аудиторию среди любителей глубоких экономических симуляторов.

Получить игру можно на главной странице GOG до утра 5 октября, поэтому геймерам стоит поторопиться. В свою очередь, до 8 октября в магазине Valve на игру действует сумасшедшая скидка в 90%, так что ее можно приобрести всего за 22 гривны.