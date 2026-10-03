Заберіть назавжди – на ПК безплатно роздають незвичну стратегію про Дикий Захід

Магазин GOG підготував приємний подарунок для всіх любителів комп'ютерних ігор. Гравці можуть безплатно забрати у свою колекцію незвичну стратегію про потяги Bounty Train.

На платформі Good Old Games задарма віддають популярну економічну стратегію, інформує 24 Канал.

Управління потягом на Дикому Заході

Головною героїнею цієї роздачі стала гра Bounty Train, яка поєднує в собі елементи стратегії, менеджменту, економічного симулятора та екшену на Дикому Заході.

Замість звичного керування величезною армією, містом чи цілим королівством розробники пропонують гравцям очолити залізничну компанію в Північній Америці XIX століття. Гравці починають свій шлях із вибору першого паротяга та вагонів, після чого наймають команду й вирушають підкорювати простори Америки.

Основою ігрового процесу є перевезення пасажирів і цінних вантажів. У міру розвитку компанії гравці розширюють свій склад, купують нові історичні паротяги та покращують обладнання.

Окрім торгівлі та розбудови бізнесу, розробники додали елементи дослідження та сутички проти злодіїв в реальному часі, що робить кожну поїздку динамічною та непередбачуваною.

Трейлер гри: дивіться відео

Bounty Train вийшла ще у 2017 році і за цей час зібрала 70% позитивних відгуків у магазині Steam.

Попри те, що гра не стала гучним блокбастером, вона знайшла віддану аудиторію серед любителів глибоких економічних симуляторів.

Забрати тайтл можна на головній сторінці GOG до ранку 5 жовтня, тож геймерам варто поспішити. На противагу, до 8 жовтня в магазині Valve на гру триває шалена знижка у 90%, тож її можна придбати всього за 22 гривні.