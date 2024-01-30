Українська гра про Голодомор може й не вийти: розробник встряв у величезний скандал

Гра Famine Way ("Голодний шлях") від української студії Stellarium може так ніколи й не вийти. Працівники художнього й технічнього відділів розробника покинули студію, заборонивши використовувати свої напрацювання.

Загалом довкола студії Stellarium, яка займається розробкою "Голодного шляху", спалахнув великий скандал. Втім, керівництво запевняє, що гра таки вийде у світ, але дещо пізніше, ніж планувалося.

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Скандал довкола Stellarium

Загалом зі студії пішли близько 50 працівників. Звільнилися відділи маркетингу, менеджменту та геймдизайну. Студію покинула й співзасновниця Stellarium.gaming та композиторка Famine Way Дар'я Степасюк.

Я не особливо брала участь в розробці, окрім саундтреку, бо займалася маркетингом і просуванням. Та мені шкода, що я не насмілилася висвітлити ті проблеми, які перші висвітлили художники. Я також пішла з команди разом з усіма,

– заявила Дар'я Степасюк.

Уже колишні працівники студії розповіли про проблеми з комунікацією та оплатою праці. Зокрема, їхні старання оцінювали за допомогою story points – відносні оцінки складності зусиль команди на виконання завдання. Їх нібито мали розраховувати, скільки працівник чи працівниця має отримати від продажу гри в майбутньому.

Загалом серед основних причин, чому значна кількість людей із команди студії вирішила завершити співпрацю, колишні співробітники називають "дірки у контрактах", одночасно три проєкти в роботі та погане ставлення до розробників.

Студія не зможе використати уже наявні напрацювання для гри, бо розробники, які покинули Stellarium, заборонили використання артів, графіки й коду. Втім, керівництво запевняє, що компанія продовжить своє існування й розробку запланованих проєктів.

Студія буде існувати й надалі, як і праця над двома анонсованими та одним неанонсованим проєктом. Та зараз нам потрібен деякий час для вирішення всіх питань і проблем компанії,

– розповів один зі співзасновників Матвій.

Водночас він звинуватив колишніх співробітників у тому, що вони, мовляв, знехтували проявленою до них довірою та солідарністю й винесли внутрішні суперечності назагал.

Famine Way