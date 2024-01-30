Вообще вокруг студии Stellarium, которая занимается разработкой "Голодного пути" вспыхнул большой скандал. Впрочем, руководство уверяет что игра таки выйдет в мир, но несколько позже чем планировалось.
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Скандал вокруг Stellarium
В общей сложности из студии ушли около 50 работников. Уволились отделы маркетинга менеджмента и геймдизайна. Студию покинула и соучредитель Stellarium.gaming и композитор Famine Way Дарья Степасюк.
Я не особо участвовала в разработке, кроме саундтрека, потому что занималась маркетингом и продвижением. Но мне жаль, что я не осмелилась осветить те проблемы, которые первые осветили художники. Я тоже ушла из команды вместе со всеми,
– заявила Дарья Степасюк.
Уже бывшие работники студии рассказали о проблемах с коммуникацией и оплатой труда. В частности, их старания оценивали с помощью story points – относительных оценок сложности усилий команды на выполнение задания. Их якобы должны рассчитывать сколько работник или работница должна получить от продажи игры в будущем.
В целом среди основных причин, почему значительное количество людей из команды студии решило завершить сотрудничество, бывшие сотрудники называют "дыры в контрактах" одновременно три проекта в работе и плохое отношение к разработчикам.
Студия не сможет использовать уже имеющиеся наработки для игры, потому что разработчики, покинувшие Stellarium, запретили использование артов графики и кода. Впрочем, руководство уверяет, что компания продолжит свое существование и разработку запланированных проектов.
Студия будет существовать и дальше, как и работа над двумя анонсированными и одним неанонсированным проектом. Но сейчас нам нужно некоторое время для решения всех вопросов и проблем компании,
– рассказал один из соучредителей Матвей.
В то же время он обвинил бывших сотрудников в том, что они, мол, пренебрегли проявленным к ним доверием и солидарностью и вынесли внутренние противоречия в целом.
Famine Way
- "Голодный путь" – самый известный проект над которым работает (или работала) студия Stellarium.
- Эта приключенческая 2D-игра в рисованном стиле рассказывает о Голодоморе 1932 – 1933 годов на Харьковщине.
- Еще в ноябре 2023 года игра получила официальную страницу на сервисе Steam.