Новий вірусний горор змушує гравців ховатися від монстрів у реальному житті

У соцмережах та Steam набирає популярності незвичний інді-горор Eyes Never Wake, який завдяки ігровим механікам змушує гравця ховатися від монстрів просто за своїм столом.

Горор Eyes Never Wake справді ламає "четверту стіну" адже змушує гравця по-справжньому ховатися від монстрів, повідомляє 24 Канал.

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Вони все бачать

Поки шанувальники жахів обговорюють новий трейлер Silent Hill f, у мережі набула популярності ще одна цікава представниця цього жанру.

Все завдяки тому, що в ігровому процесі майбутньої новинки вигадали використання для вебкамери гравця.

Демонстраційне відео показує, як геймер починає гру та сканує своє обличчя, а потім відправляється досліджувати моторошний таємничий лабіринт.

Там на нього чекає гігантський монстр, який весь час слідує за гравцем по п'ятах. Кожного разу, коли чудовисько з'являється на екрані, гравець має ховатися під столом чи будь-де поза межами видимості власної камери, оскільки монстр може бачити обличчя бідолахи через неї та вполює його, якщо помітить.

Демонстрація ігрового процесу – дивіться відео

Ідея гри захопила чимало геймерів і стала "віруситися" у соцмережах та стрімко набирати додання у список бажаного в Steam.

Щоправда, деякі фанати відеоігор одразу занепокоїлися щодо власної конфіденційності. Розробники не стали стояти осторонь цих побоювань та запевнили, що гра не записуватиме даних користувачів і жодним чином не використовуватиме зображення гравця.

Вихід проєкту планується впродовж 2025 року, але точна дата наразі відсутня.