Новый вирусный хоррор заставляет игроков прятаться от монстров в реальной жизни

В соцсетях и Steam набирает популярность необычный инди-хоррор Eyes Never Wake, который благодаря игровым механикам заставляет игрока прятаться от монстров прямо за своим столом.

Хоррор Eyes Never Wake действительно ломает "четвертую стену" ведь заставляет игрока по-настоящему прятаться от монстров, сообщает 24 Канал.

Интересно Функции Discord могут появиться внутри многих игр

Они все видят

Пока поклонники ужасов обсуждают новый трейлер Silent Hill f, в сети обрела популярность еще одна интересная представительница этого жанра.

Все благодаря тому, что в игровом процессе будущей новинки придумали использование для вебкамеры игрока.

Демонстрационное видео показывает, как геймер начинает игру и сканирует свое лицо, а затем отправляется исследовать жуткий таинственный лабиринт.

Там его ждет гигантский монстр, который все время следует за игроком по пятам. Каждый раз, когда чудовище появляется на экране, игрок должен прятаться под столом или где-либо вне пределов видимости собственной камеры, поскольку монстр может видеть лицо бедняги через нее и поймает его, если заметит.

Демонстрация игрового процесса – смотрите видео

Идея игры захватила немало геймеров и стала "вируситься" в соцсетях и стремительно набирать добавление в список желаемого в Steam.

Правда, некоторые фанаты видеоигр сразу забеспокоились относительно собственной конфиденциальности. Разработчики не стали стоять в стороне от этих опасений и заверили, что игра не будет записывать данных пользователей и никоим образом не будет использовать изображения игрока.

Выход проекта планируется в течение 2025 года, но точная дата пока отсутствует.