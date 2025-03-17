Social SDK предоставит возможность встраивать списки друзей, кроссплатформенный обмен сообщениями, внутриигровые приглашения, текстовые и голосовые чаты – и все это без необходимости регистрации учетной записи Discord, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Silent Hill f получила новый трейлер и детали сюжета, которые удивили фанатов серии
В то же время компания отмечает, что привязка аккаунтов будет доступна для еще более глубокого погружения в игровой процесс.
В настоящее время Social SDK совместим с языком программирования C++, игровыми движками Unreal Engine и Unity, а также операционными системами Windows 11 и macOS. В будущем ожидается расширенная поддержка консолей и мобильных устройств.
Некоторые студии уже начали использовать новую технологию. Среди них разработчики таких игр:
- Rust (Facepunch Studios),
- Splitgate 2 (1047 Games),
- Pax Dei (Mainframe Industries),
- Supervive (Theorycraft Games),
- Seekers of Skyveil (Elodie Games),
- Delta Force (Tencent Games).
По словам соучредителя Discord Станислава Вишневского, новая интеграция, например, может использоваться для гильдийских чатов в MMO-играх, которые будут доступны как в самой игре, так и в отдельном приложении на ПК или мобильном устройстве.
Читайте на сайте Split Fiction продолжает бить рекорды: игра продалась тиражом в 2 миллиона копий за неделю
В Discord отмечают, что не рассматривают себя как конкурента Steam или Epic Games Store, а скорее, как дополнением к экосистеме, которое приносит пользу всем. Цель разработчиков, "чтобы людям было проще заходить в игры, пробовать новые проекты и открывать их через друзей".