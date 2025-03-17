Social SDK предоставит возможность встраивать списки друзей, кроссплатформенный обмен сообщениями, внутриигровые приглашения, текстовые и голосовые чаты – и все это без необходимости регистрации учетной записи Discord, рассказывает 24 Канал.

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В то же время компания отмечает, что привязка аккаунтов будет доступна для еще более глубокого погружения в игровой процесс.

В настоящее время Social SDK совместим с языком программирования C++, игровыми движками Unreal Engine и Unity, а также операционными системами Windows 11 и macOS. В будущем ожидается расширенная поддержка консолей и мобильных устройств.

Некоторые студии уже начали использовать новую технологию. Среди них разработчики таких игр:

Rust (Facepunch Studios),

Splitgate 2 (1047 Games),

Pax Dei (Mainframe Industries),

Supervive (Theorycraft Games),

Seekers of Skyveil (Elodie Games),

Delta Force (Tencent Games).

По словам соучредителя Discord Станислава Вишневского, новая интеграция, например, может использоваться для гильдийских чатов в MMO-играх, которые будут доступны как в самой игре, так и в отдельном приложении на ПК или мобильном устройстве.

Между тем создатели Xbox обмолвились, что новая консоль может ввести настолько большие изменения, что вообще больше не будет консолью в привычном понимании этого слова. Microsoft может фактически выпустить ПК со специальной оболочкой для игры на телевизоре.

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В Discord отмечают, что не рассматривают себя как конкурента Steam или Epic Games Store, а скорее, как дополнением к экосистеме, которое приносит пользу всем. Цель разработчиков, "чтобы людям было проще заходить в игры, пробовать новые проекты и открывать их через друзей".