Social SDK надасть можливість вбудовувати списки друзів, кросплатформений обмін повідомленнями, внутрішньоігрові запрошення, текстові та голосові чати – і все це без необхідності реєстрації облікового запису Discord, розповідає 24 Канал.
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Водночас компанія зазначає, що прив’язка акаунтів буде доступна для ще більш глибокого занурення в ігровий процес.
На цей час Social SDK сумісний із мовою програмування C++, ігровими рушіями Unreal Engine та Unity, а також операційними системами Windows 11 і macOS. У майбутньому очікується розширена підтримка консолей і мобільних пристроїв.
Деякі студії вже почали використовувати нову технологію. Серед них розробники таких ігор:
- Rust (Facepunch Studios),
- Splitgate 2 (1047 Games),
- Pax Dei (Mainframe Industries),
- Supervive (Theorycraft Games),
- Seekers of Skyveil (Elodie Games),
- Delta Force (Tencent Games).
За словами співзасновника Discord Станіслава Вишневського, нова інтеграція, наприклад, може використовуватися для гільдійських чатів у MMO-іграх, які будуть доступні як у самій грі, так і в окремому застосунку на ПК чи мобільному пристрої.
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У Discord наголошують, що не розглядають себе як конкурента Steam або Epic Games Store, а швидше, як доповненням до екосистеми, яке приносить користь усім. Мета розробників, "щоб людям було простіше заходити в ігри, пробувати нові проєкти та відкривати їх через друзів".