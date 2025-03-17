Social SDK надасть можливість вбудовувати списки друзів, кросплатформений обмін повідомленнями, внутрішньоігрові запрошення, текстові та голосові чати – і все це без необхідності реєстрації облікового запису Discord, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Silent Hill f отримала новий трейлер та деталі сюжету, які здивували фанатів серії

Водночас компанія зазначає, що прив’язка акаунтів буде доступна для ще більш глибокого занурення в ігровий процес.

На цей час Social SDK сумісний із мовою програмування C++, ігровими рушіями Unreal Engine та Unity, а також операційними системами Windows 11 і macOS. У майбутньому очікується розширена підтримка консолей і мобільних пристроїв.

Деякі студії вже почали використовувати нову технологію. Серед них розробники таких ігор:

Rust (Facepunch Studios),

Splitgate 2 (1047 Games),

Pax Dei (Mainframe Industries),

Supervive (Theorycraft Games),

Seekers of Skyveil (Elodie Games),

Delta Force (Tencent Games).

За словами співзасновника Discord Станіслава Вишневського, нова інтеграція, наприклад, може використовуватися для гільдійських чатів у MMO-іграх, які будуть доступні як у самій грі, так і в окремому застосунку на ПК чи мобільному пристрої.

Тим часом творці Xbox обмовилися, що нова консоль може запровадити настільки великі зміни, що взагалі більше не буде консоллю у звичному розумінні цього слова. Microsoft може фактично випустити ПК зі спеціальною оболонкою для гри на телевізорі.

Читайте на сайті Split Fiction продовжує бити рекорди: гра продалася тиражем у 2 мільйони копій за тиждень

У Discord наголошують, що не розглядають себе як конкурента Steam або Epic Games Store, а швидше, як доповненням до екосистеми, яке приносить користь усім. Мета розробників, "щоб людям було простіше заходити в ігри, пробувати нові проєкти та відкривати їх через друзів".