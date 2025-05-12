Gothic Remake жива і щойно отримала велике оновлення, де розробники виправили "багато речей"

Gothic Remake нарешті подає ознаки життя – розробники з Alkimia Interactive випустили оновлення демонстраційної версії, яке враховує критику гравців. Вони покращили геймплей, виправили баги та пояснили, чому демо не відображає фінальний продукт.

Замість роботи над основною грою, студія займається демонстраційним зразком, який навіть не ляже в основу фінальної версії

Розробники Gothic Remake з Alkimia Interactive оновили демонстраційну версію гри на основі зворотного зв’язку від спільноти. Нову версію вже можна знайти в Steam. Початковий варіант, представлений у межах лютневого Steam Next Fest, отримав чимало негативних відгуків. Команда врахувала ці коментарі, переробила частину механік і випустила оновлену демку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Однією з найбільших претензій гравців була надто повільна анімація руху персонажа . Розробники спочатку орієнтувалися на стиль Red Dead Redemption 2 з її неспішним темпом, але виявилося, що така повільність не підходить для Gothic. Гравці хочуть більш динамічних і реактивних рухів, особливо у випадках повторюваних дій. Alkimia визнала, що деякі аспекти ігрового руху потребують змін, навіть якщо вони йдуть врозріз із реалізмом.

. Розробники спочатку орієнтувалися на стиль Red Dead Redemption 2 з її неспішним темпом, але виявилося, що така повільність не підходить для Gothic. Гравці хочуть більш динамічних і реактивних рухів, особливо у випадках повторюваних дій. Alkimia визнала, що деякі аспекти ігрового руху потребують змін, навіть якщо вони йдуть врозріз із реалізмом. Крім того, команда ще раз наголосила, що демонстраційна версія не є репрезентативною для повноцінної гри. Вона обмежена за часом доби – постійно день і сонячна погода. Через це гравці не бачать зміни умов, які будуть присутні у фінальній версії.

Так само демо показує лише частину персонажів без їхньої повсякденної рутини, бо ті перебувають у штучно створеній ситуації. У повній версії NPC матимуть власний розклад і поведінку в таборах.

Окремо розробники прокоментували темп прокачки персонажа . У демо він виглядає пришвидшеним, однак це тимчасове рішення. У повноцінній грі крива розвитку залишиться такою ж, як у класичному Gothic – стриманою та поступовою.

. У демо він виглядає пришвидшеним, однак це тимчасове рішення. У повноцінній грі крива розвитку залишиться такою ж, як у класичному Gothic – стриманою та поступовою. Серед технічних проблем у демо були й баги в бойовій системі. Наприклад, удари мечем іноді не реєструвалися, хоча моделі стикалися, що створювало враження поганої бойової механіки. Alkimia Interactive підтвердила – це справжній баг, який буде виправлений.

Команда відверто визнає: проблем у грі ще багато. Але робота триває, і вони готові доводити проєкт до ладу. Ремейком Gothic займаються вже понад п’ять років, і на Gamescom розробники підтвердили, що у фінальній версії очікується щонайменше 10 годин нового контенту.

Дата виходу наразі ще невідома, але ви можете спробувати безплатну демо-версію вже зараз.