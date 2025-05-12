Gothic Remake жива и только что получила обновление, где разработчики исправили "много вещей"

Gothic Remake наконец подает признаки жизни – разработчики из Alkimia Interactive выпустили обновление демонстрационной версии, которое учитывает критику игроков. Они улучшили геймплей, исправили баги и объяснили, почему демо не отображает финальный продукт.

Вместо работы над основной игрой, студия занимается демонстрационным образцом, который даже не ляжет в основу финальной версии

Разработчики Gothic Remake из Alkimia Interactive обновили демонстрационную версию игры на основе обратной связи от сообщества. Новую версию уже можно найти в Steam. Первоначальный вариант, представленный в рамках февральского Steam Next Fest, получил немало негативных отзывов. Команда учла эти комментарии, переделала часть механик и выпустила обновленную демку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Одной из самых больших претензий игроков была слишком медленная анимация движения персонажа . Разработчики изначально ориентировались на стиль Red Dead Redemption 2 с ее неспешным темпом, но оказалось, что такая медлительность не подходит для Gothic. Игроки хотят более динамичных и реактивных движений, особенно в случаях повторяющихся действий. Alkimia признала, что некоторые аспекты игрового движения требуют изменений, даже если они идут вразрез с реализмом.

. Разработчики изначально ориентировались на стиль Red Dead Redemption 2 с ее неспешным темпом, но оказалось, что такая медлительность не подходит для Gothic. Игроки хотят более динамичных и реактивных движений, особенно в случаях повторяющихся действий. Alkimia признала, что некоторые аспекты игрового движения требуют изменений, даже если они идут вразрез с реализмом. Кроме того, команда еще раз подчеркнула, что демонстрационная версия не является репрезентативной для полноценной игры. Она ограничена по времени суток – постоянно день и солнечная погода. Из-за этого игроки не видят изменения условий, которые будут присутствовать в финальной версии.

Так же демо показывает лишь часть персонажей без их повседневной рутины, потому что те находятся в искусственно созданной ситуации. В полной версии NPC будут иметь собственное расписание и поведение в лагерях.

Отдельно разработчики прокомментировали темп прокачки персонажа . В демо он выглядит ускоренным, однако это временное решение. В полноценной игре кривая развития останется такой же, как в классическом Gothic – сдержанной и постепенной.

. В демо он выглядит ускоренным, однако это временное решение. В полноценной игре кривая развития останется такой же, как в классическом Gothic – сдержанной и постепенной. Среди технических проблем в демо были и баги в боевой системе. Например, удары мечом иногда не регистрировались, хотя модели соприкасались, что создавало впечатление плохой боевой механики. Alkimia Interactive подтвердила – это настоящий баг, который будет исправлен.

Команда откровенно признает: проблем в игре еще много. Но работа продолжается, и они готовы доводить проект до ума. Ремейком Gothic занимаются уже более пяти лет, и на Gamescom разработчики подтвердили, что в финальной версии ожидается как минимум 10 часов нового контента.

Дата выхода пока еще неизвестна, но вы можете попробовать бесплатную демо-версию уже сейчас.