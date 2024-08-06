Розробники Gothic Remake показали перший ґеймплей після анонсу в 2021 році

Довгоочікуваний ремейк Gothic був останнім, що показали на виставці THQ Nordic Showcase 2 серпня. Розроблений новоствореною іспанською студією Alkimia Productions, він знаходиться в роботі вже кілька років.

Перший ґеймплей

Коли гру показали публіці вперше, це був радше експеримент, щоб з'ясувати, як майбутній проєкт буде сприйнятий аудиторією і чи хоче вона взагалі його бачити. Глядачі тоді заявили, що вони не проти, але той варіант, що їм показали, був занадто світлий і зовсім не в стилі франшизи Gothic. Розробники відразу заявили, що ніщо з побаченого не увійде до повної гри.

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Нові ігрові кадри дають змогу зазирнути у світ гри, демонструючи багатообіцяючі покращення візуальних ефектів та анімації порівняно з тим, що ми бачили раніше. Створюючи ремейк, розробники стверджують, що зосередилися на чотирьох основних стовпах готики: моделюванні живого світу, дослідженні, історії та бою.

Дивіться першу демонстрацію Gothic 1 Remake: відео

Симуляція світу, стверджують розробники, буде такого масштабу, який "навряд чи коли-небудь бачили в іграх", у тому числі й завдяки численним істотам, які населяють територію світу.

Ви повністю вільні вирішувати, куди і коли йти в ту чи іншу зону, хоч і на свій страх і ризик.

Під час своїх досліджень ви зустрінете складних персонажів, які відправлятимуть вас на складні квести, які можна виконати різними способами, спонукаючи світ відповісти вам тим самим.

Обіцяють захопливі бойові дії, для яких потрібно буде продумувати тактику. Гравці зможуть обирати між різноманітною зброєю ближнього та дальнього бою, а також вивчати магію. Тренування зброї буде мати вирішальне значення для максимізації її ефективності.

Окрім цих досить загальних обіцянок, Alkimia також повідомила, що в ремейку Gothic з'являться нові квести, а також розширяться деякі з існуючих. Крафтинг стане складнішим, а розвиток персонажа — більш корисним.

Користувацький інтерфейс (UI) був зведений до мінімуму для максимального занурення в ігровий процес.

Наприкінці ролика диктор згадує, що гра "незабаром" розпалить вогонь ностальгії фанатів. Це може бути натяком на вікно релізу, хоча поки що жодної інформації не було надано, останній звіт материнської компанії припускає, що запуск відбудеться до березня 2025 року.