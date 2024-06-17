Оскільки світ сходить з розуму через клікери, у Steam стає шалено популярним клікабельний банан

У чарті Steam з'явився новий кандидат на найпопулярнішу гру. Хоча він ще не добрався до першого місця, тенденція може наблизити його до лідерства, особливо враховуючи той факт, що ця монотонна гра є безплатною, але може принести реальні гроші. Однак будьте обережні, адже все це схоже на сумнозвісні NFT, які швидко "здулися", лишивши своїх вкладників ні з чим.

Клікер під простою назвою Banana швидко здобув величезний успіх і на момент написання цієї статті посідає друге місце з понад 771 000 одночасних гравців. Гра обігнала Dota 2, PUBG, GTA, Elden Ring та низку інших, поступаючись лише Counter-Strike 2.

Дивіться також У Hogwarts Legacy з'явився новий квест і предмети: де все це шукати

Як це працює

Ця проста програма вимагає всього 128 мегабайтів оперативної пам'яті, найпростіший процесор та до 150 мегабайтів вільного місця. Єдине завдання користувача – безкінечно тицяти в екран, на якому зображений банан. Або ж ви можете налаштувати ваш пристрій на автоматичні кліки, щоб займатися власними справами, поки гра працює у фоні.

Banana дає користувачам сумнівну обіцянку легких грошей. Коли ви натискаєте на фрукт, є шанс, що у вашому інвентарі Steam з'явиться нагорода у вигляді стікера банана. Ці банани бувають найрізноманітніших дизайнів і форм, від інкрустованих сріблом чи зроблених з темної матерії до таких, що мають такий вигляд, ніби вони з'явилися в результаті хакерської атаки. Багато з них засновані на мемах, таких як сумний хом'як з TikTok.

Суть у тому, що деякі з цих нагород рідкісні, інші – ні. Розробники дозволяють продавати їх іншим гравцям, таким чином формуючи новий ринок віртуальних предметів, які фактично не несуть жодної користі, але багато хто сприймає їх як досягнення, тож захоче мати у своїй колекції, наприклад, банан у вигляді чорної діри, діаманта чи золотого злитка.



Клікер Banana / Скриншот Dexerto

Безумовно, принаймні частина користувачів цієї сприйме цю гру як нові NFT, купуючи рідкісні нагороди з надією продати їх пізніше за вищою ціною. Однак варто не забувати, що подібні тренди зажди тимчасові й рано чи пізно інтерес до них зникне, як зник і до NFT, а ціни на весь цей непотріб упадуть, залишивши гравців ні з чим. Варто згадати хоча б історію з першим твітом Джека Дорсі, засновника Twitter, який спочатку був проданий за три мільйони доларів, але вдруге не зібрав і 13 тисяч.

Розробники заперечують звинувачення в тому, що клікер є якоюсь аферою чи фінансовою пірамідою, просто кажучи, що це "досить дурна гра". Зрештою, порожні клікери не є чимось новим. Ми вже бачили кілька таких раніше, наприклад Cookie Clicker.

Щодо майбутнього, то розробники пообіцяли оновлення, зокрема, можливість використовувати предмети з інвентарю, щоб змінити вигляд звичайного ігрового банана. Також може з'явитися мінігра, а також оновлення магазину, яке дозволить гравцям обмінювати кілька однакових бананів на унікальний дроп.