Якщо ви ще не оновили гру, це можна зробити на всіх доступних платформах – PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch та ПК ще з 6 червня. Розмір файлу складає цілих 55 гігабайтів. Ось усе нове, що ви можете очікувати побачити, коли повернетеся до світу чарівників.

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Фоторежим

Одне з найбільших доповнень літнього оновлення Hogwarts Legacy – це фоторежим, який дозволить гравцям робити власні скриншоти гри та гнучко налаштовувати їх. Він містить багато функцій, які ми звикли очікувати від фоторежимів в інших іграх, наприклад, можливість змінювати час і пору року, встановлювати персонажів у різних позах і вбраннях, а також застосовувати різні рамки та фільтри, включаючи деякі, натхненні відомими факультетами Гоґвортсу.

Щоб отримати доступ до фоторежиму, вам потрібно виконати основний сюжетний квест на початку гри, який розблокує Путівник. Після цього натисніть клавішу Esc на клавіатурі або Options/Start на контролері і подивіться в правий нижній кут екрана. Там має бути напис "Photo Mode" і кнопка поруч із ним (за замовчуванням це "K" на клавіатурі).

Скидання дерева талантів

Інша нова функція дозволяє скинути все дерево талантів і заново розподілити очки, здобуті протягом гри. Таким чином можна змінити весь стиль вашого бою, обравши інші покращення для вивчених заклинань.

Зверніть увагу, що ця функція вимагатиме від вас ігрового золота.

Новий квест і де його шукати

Одним із найочікуваніших матеріалів оновлення є квест "Крамниця з привидами Гоґсміду", який раніше був ексклюзивом для PlayStation, а тепер доступний для гравців на всіх платформах.

Як випливає з назви, дія квесту повністю відбувається в чарівному селі Гоґсмід, де гравці досліджують моторошне підземелля, наповнене головоломками. Щоб розпочати квест, ви повинні спочатку виконати перше завдання професора Візлі. Але якшо ви вже грали у Hogwarts Legacy раніше, то точно зробили це.

Завдання повинне з'явитись у вашому списку завдань автоматично після оновлення, тож ви можете легко націлитись на нього. Якщо ж бажаєте самостійно знайти місце старту, перемістіться за допомогою карти до одного з порталів (піктограма вогню).



Червоною стрілкою позначено місце, куди потрібно переміститися / Скриншот 24 Каналу

Відразу як прибудете, поверніть праворуч і пройдіть кілька метрів прямо, поки не побачите ельфа-домовика, який підмітає вулицю. Якщо ви прийдете в хибний час доби, потрібно буде зачекати – станьте в сяюче коло й натисніть кнопку дії.

Після цього говоріть з ельфом. Суть завдання полягає в тому, що власниця крамниці хоче її продати, оскільки їй набридло здавати приміщення в оренду через постійну втечу орендарів – ті просто йдуть через таємничі причини, які господиня приміщення, звісно ж, приховає від вас.

Якщо ви погодитесь, вам потрібно буде заплатити 1500 монет, але в результаті квесту ви отримаєте у власність крамницю. На жаль, заробляти з неї у вас не вийде, однак є варіант залишити ельфа-домовика служити вам і продавати їй усі знайдені по світу предмети.

У рамках квесту вам потрібно буде спуститися в підземелля й розгадати кілька цікавих загадок, укласти угоду й навіть зіткнутися з елементами горору в темних коридорах, у яких миготить світло й рухаються моторошні манекени.

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Нові предмети

З цим оновленням Avalanche Software також пропонує гравцям кілька нових предметів, такий як оніксовий гіпогриф (раніше був бонусом за попереднє замовлення), рецепт зілля удачі Фелікс Феліціс, вбрання в'язня Азкабану, заклеєні скотчем окуляри (натяк на окуляри Гаррі Поттера, ймовірно) та нова мітла з цікавим фіолетовим ефектом у польоті.

Усе це можна знайти у вашому інвентарі після оновлення (купувати або знаходити на карті не потрібно), крім зілля, яке можна зварити у Кімнаті на вимогу на відповідному столі для зіллєваріння.

Також дивіться коротку презентацію оновлення від творців гри: відео

На жаль, це єдине велике оновлення для Hogwarts Legacy. Творці гри вже давно заявили, що повноцінних сюжетних DLC ніколи не планувалося.