Если вы еще не обновили игру, это можно сделать на всех доступных платформах – PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch и ПК еще с 6 июня. Размер файла составляет целых 55 гигабайт. Вот все новое, что вы можете ожидать увидеть, когда вернетесь в мир волшебников.

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Фоторежим

Одно из крупнейших дополнений летнего обновления Hogwarts Legacy – это фоторежим, который позволит игрокам делать собственные скриншоты игры и гибко настраивать их. Он содержит много функций, которые мы привыкли ожидать от фоторежимов в других играх, например, возможность менять время и время года, устанавливать персонажей в разных позах и нарядах, а также применять различные рамки и фильтры, включая некоторые, вдохновленные известными факультетами Хогвартса.

Чтобы получить доступ к фоторежиму, вам нужно выполнить основной сюжетный квест в начале игры, который разблокирует Путеводитель. После этого нажмите клавишу Esc на клавиатуре или Options/Start на контроллере и посмотрите в правый нижний угол экрана. Там должна быть надпись "Photo Mode" и кнопка рядом с ней (по умолчанию это "K" на клавиатуре).

Сброс дерева талантов

Другая новая функция позволяет сбросить все дерево талантов и заново распределить очки, полученные в течение игры. Таким образом можно изменить весь стиль вашего боя, выбрав другие улучшения для изученных заклинаний.

Обратите внимание, что эта функция потребует от вас игрового золота.

Новый квест и где его искать

Одним из самых ожидаемых материалов обновления является квест "Лавка с призраками Хогсмида", который ранее был эксклюзивом для PlayStation, а теперь доступен для игроков на всех платформах.

Как следует из названия, действие квеста полностью происходит в волшебной деревне Хогсмид, где игроки исследуют жуткое подземелье, наполненное головоломками. Чтобы начать квест, вы должны сначала выполнить первое задание профессора Визли. Но если вы уже играли в Hogwarts Legacy ранее, то точно сделали это.

Задание должно появиться в вашем списке заданий автоматически после обновления, поэтому вы можете легко нацелиться на него. Если же хотите самостоятельно найти место старта, переместитесь с помощью карты к одному из порталов (пиктограмма огня).



Красной стрелкой обозначено место, куда нужно переместиться / Скриншот 24 Канала

Сразу как прибудете, поверните направо и пройдите несколько метров прямо, пока не увидите эльфа-домовика, который подметает улицу. Если вы придете в неправильное время суток, нужно будет подождать – станьте в сияющий круг и нажмите кнопку действия.

После этого говорите с эльфом. Суть задания заключается в том, что владелица магазина хочет его продать, поскольку ей надоело сдавать помещение в аренду из-за постоянного бегства арендаторов – те просто уходят по таинственным причинам, которые хозяйка помещения, конечно же, скроет от вас.

Если вы согласитесь, вам нужно будет заплатить 1500 монет, но в результате квеста вы получите в собственность магазин. К сожалению, зарабатывать с нее у вас не получится, однако есть вариант оставить эльфа-домовика служить вам и продавать ей все найденные по миру предметы.

В рамках квеста вам нужно будет спуститься в подземелье и разгадать несколько интересных загадок, заключить сделку и даже столкнуться с элементами хорора в темных коридорах, в которых мигает свет и двигаются жуткие манекены.

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Новые предметы

С этим обновлением Avalanche Software также предлагает игрокам несколько новых предметов, такой как ониксовый гипогриф (ранее был бонусом за предварительный заказ), рецепт зелья удачи Феликс Фелицис, наряд узника Азкабана, заклеенные скотчем очки (намек на очки Гарри Поттера, вероятно) и новая метла с интересным фиолетовым эффектом в полете.

Все это можно найти в вашем инвентаре после обновления (покупать или находить на карте не нужно), кроме зелья, которое можно сварить в Комнате по требованию на соответствующем столе для зельеварения.

Также смотрите короткую презентацию обновления от создателей игры: смотрите видео

К сожалению, это единственное крупное обновление для Hogwarts Legacy. Создатели игры уже давно заявили, что полноценных сюжетных DLC никогда не планировалось.